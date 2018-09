El nuevo desafío de Rosanna Zanetti a Elena Tablada

Fichaje sorpresa de TVE en el programa Corazón, presentado por Anne Igartiburu. Rosanna Zanetti, la mujer de David Bisbal se incorpora al espacio de actualidad junto a Julián Contreras Junior y Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera. La modelo y actriz venezolana se adentrará en el mundo de la moda los lunes en una sección llamada A la moda con Rosanna. Un espacio donde, según Zanetti, compartirá "ética y valores" con los espectadores.

Durante la presentación de la nueva temporada, Chic pudo hablar con Zanetti y nos aseguró que David Bisbal la apoya "al 100%": "Le tenemos mucho cariño al programa, mucho cariño a Anne y a Carolina. Cómo decir que no cuando sabes que también te van a cuidar y arropar de esa manera y vas a estar avalado por un programa que tiene tanto tiempo y una audiencia tan bonita". Y no descartó un cameo de su marido en la sección: "No lo sé. Voy a tomar ideas. Hoy las redes sociales nos mantienen conectados con lo que la gente quiere y complacerlos. Así que vamos a ver".

La modelo es una apasionada de la moda, por lo que asegura que se siente muy cómoda con el contenido de su espacio: "Tengo la mitad de mi vida vinculada al mundo de la moda. No desde esta perspectiva, pero es bonito llevarlo a cabo y darle a conocer a la gente lo que es la moda de una manera práctica, sencilla y divertida. Y enseñarles que la moda no es lo que nos marcan, sino una inspiración para ser nosotros mismos".

Durante la charla con los medios no tuvo reparos en hablar sobre su reciente matrimonio con el almeriense: "El primer verano como casa es especial, pero a la vez te sientes como muy normal. Te sientes feliz y contento, pero así nos venimos sintiendo desde el minuto 1 que nos conocimos. Ha sido muy familiar, entre trabajo hemos podido repartir el tiempo. David terminó su gira finalizando el verano, pero lo hemos pasado súper bien". Una boda que pilló por sorpresa a todos: "Yo creo que tampoco sorprendió mucho que fuera de manera discreta, íntima, porque eso es lo que queríamos. Que estuviese un núcleo pequeño de la familia, sin distracción de ningún tipo y celebrando lo que es una unión bonita. La mejor manera era hacerlo así".

También nos aclaró la desagradable polémica que ha protagonizado este verano con Elena Tablada tras subir a las redes sociales una foto con Ella, la hija de David Bisbal: "Se trata de una foto bonita. Lo único que muestra es el cariño que hay. Quien quiera ver algo más allá, no está en mis manos. Lo que yo puedo controlar es lo que viene de nosotros. Nosotros estamos muy felices, muy unidos como familia, tenemos unos valores muy claros y no podemos estar aclarando todo lo que sale porque no tendríamos vida ni tiempo". A pesar de la controversia, no descarta volver a publicar fotos con la pequeña: "Si hay momentos familiares que compartir, ¿por qué no?". Una contundente afirmación que puede no gustar a Elena Tablada.