Aramís Fuster, muy preocupada por que se descubra su amor por un empresario español

Aramís Fuster es una máquina del amor y presume de tener una gran lista de amantes en la que aparecen algunos de los hombres más famosos del mundo, como Muamar el Gadafi, Al Pacino o Barack Obama, con el que según ella, se encontraba en Chicagopara dar rienda a su pasión. "He tenido millones de amantes. Los rusos son muy rusos, pero a mí me gustan los negros (...) A mí no me preguntes con lo que he estado, pregúntame con lo que no he estado", ha llegado a decir en la casa de Guadalix.

Pero a pesar de ser la máxima autoridad mundial en ocultismo, Aramís también tiene sus amores imposibles. La bruja no quiso dar su nombre para evitar el bochorno, pero hay un empresario español por el que suspira desde hace tiempo, y ese no es otro que Mario Conde. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de desvelar su identidad durante la emisión de Gran Hermano VIP. Su amor por Conde es tal, que le defiende a capa y espada a pesar de los delitos financieros que le llevaron a prisión: "Le han jodido la vida igual que a mí. Él era inocente".

Fue durante la gala del pasado jueves cuando Aramís confesó que estaba preocupada por que el público se entere de quién es su amor platónico. "Se habló de mi amor imposible con nombre y apellidos y no sé si eso se ha emitido o no... No por divulgarlo dejará de ser imposible. Yo no quisiera comprometer a ese señor, pero tengo derecho a tener un amor imposible. No tenemos nada que ver porque no le he visto nunca. Me imagino que ese señor dirá 'esta tía está loca'. No sé cómo han podido saber el nombre porque por M.C...habrá hombres en el mundo."Si antes era imposible, ahora es requeteimposible", dijo Aramís muy disgustada durante una conversación con el Súper.

Jaime, amigo de Aramís

Después de la emisión del vídeo en el que Aramís confesaba su amor por Mario Conde, el presentador quiso aclarar Jaime, amigo de la bruja, si sus historias de amor son reales. "Cuando te cuenta estas cosas, ¿con qué cara le miras?". "Yo no se lo pregunto, directamente me lo creo. Ella se lo cree, lo vive así". El defensor de Aramís en plató aseguró que no hay ninguna posibilidad de que la pitonisa haya tenido encuentros con Obama ni ha advertido que viajaba con frecuencia a Chicago. A pesar de su imaginación, no hay duda de que Aramís Fuster es una de las concursantes preferidas de los seguidores del programa.