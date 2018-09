Daniel Torres acaba de conseguir el título de Míster World Spain y será el encargado de representar a nuestro país, en el certamen de Míster Mundo, el próximo diciembre en Filipinas.

Tiene 28 años, nacido en Málaga, trabaja en una empresa de seguridad y también es escolta privado. "Era mi sueño conseguir este título, y lo he conseguido. Lo intenté en el 2014 por primera vez y quedé finalista, ahora el sueño ya está cumplido. Juan García, también de Málaga, ha sido el único español que lo consiguió, espero ser yo el segundo. Hemos coincidido aquí en el certamen de Miss World Spain y parece que ha sido muy justa la elección. Hemos estado hablando, aunque nos conocíamos, al vivir en la misma ciudad".

Daniel está encantado y con muchas ganas de que llegue el certamen este invierno. "Soy seguidor de los certámenes, y cuando me presenté, sabía que tenía posibilidades de ganar porque iba muy bien preparado. Sé lo que había que hacer, y ahora me estoy preparando para quedar lo mejor posible en Manila".

El periodista Carlos Pérez Gimeno y Daniel Torres | Archivo

Al nuevo Míster le encanta la moda, la televisión y la interpretación. "No me importaría participar en un reality, pero lo que más me gustaría sería llegar a presentar un programa de televisión".

Tiene novia desde hace unos años. "Ahora estamos muy bien, nuestra relación siempre ha sido un poco intermitente, con idas y venidas, aunque los últimos 5 meses han sido estupendos. Está muy contenta por haber conseguido el título, me apoya mucho, aunque reconoce que a veces siente miedo".