La conmovedora carta de Chabelita a Isabel Pantoja desde 'GH VIP'

El encierro de Chabelita Pantoja en la casa de Guadalix de la Sierra como nueva concursante de Gran Hermano VIP fue el detonante de la inesperada llamada de Isabel Pantoja donde, además de atacar duramente a Dulce (este sábado la niñera se sienta en Sábado Deluxe para defenderse de las acusaciones), aseguró que hace años que perdió a su hija y evidenció ante toda España su sufrimiento por el tipo de vida que lleva.

Esta semana, Chabelita ha dedicado un post en su blog donde se arrepiente de no haber llamado a su madre antes de entrar en el concurso: "Me haces mucha falta". Además, sorprende asegurando que lleva más de un mes sin verla y confiesa que no le contó que iba a participar en el reality: "Sé que las cosas no han sido como yo quería que fuesen. Te quiero decir que me haces mucha falta. Siento no haber podido hablar contigo antes de irme. No sabes cuánto daría por poder hablar contigo. Espero que me estés viendo y te esté gustando".

Este jueves, pudimos ver en Sálvame las primeras imágenes de la tonadillera tras la sonada llamada. En el vídeo se vio a la cantante guardando silencio ante la prensa, muy seria y en compañía de su hermano Agustín. Se encontraba en el aeropuerto a punto de tomar un avión a Valencia donde la cantante va a reaparecer como imagen en el acto de inauguración de una planta cosmética.