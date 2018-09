El actor Jesús Bonilla ha concedido una entrevista al periodista Josep Cuní para el programa especial de Cuatro dedicado a la quiebra de Lehman Brothers. El protagonista de Los Serrano se sinceró sobre este acontecimiento que le llevó a perder nada menos que 400.000 euros de sus ahorros personales.

En efecto, entre los afectados por la quiebra se encontraba Jesús Bonilla, que definió ese periodo como el peor de toda su vida. "Cuando yo firmé esos bonos no lo asociaba a Lehman Brothers", dijo Bonilla, que se quedó sin nada.

El varapalo fue tal que ha tenido que someterse a tratamiento y aún no se ha podido recuperar. "Aquello fue un punto de inflexión en mi vida profesional, personal y psíquica", explicó. "Visitas a psiquiatras, medicación y así hasta ahora". Una medicación que -explicó- sigue tomando.

Las pérdidas no son solo económicas, sino que también ha afectado a su carrera. Bonilla "quería hacer un musical", un proyecto que además de ser su ilusión iba a convertirse en su próximo paso profesional. Pero "el dinero se había esfumado".

Desde entonces, "Todo me ha causado una desazón que me ha impedido tener las alas de meterme en empresas. Nunca se sabrá si hubiera sido un gran empresario pero me mataron la ilusión".

No es el único famoso que perdió dinero en la quiebra de Lehman Brothers: Iker Casillas perdió casi 500.000 euros, pero su carrera no se vio afectada y, además, los pudo reclamar de vuelta.