La vida no sonríe a Julián Contreras Jr: así ha sido su dramática semana

El nuevo Corazón de Rosa María Mateo no está siendo el éxito que se esperaba en TVE. A pesar de tirar la casa por la ventana y fichar entre sus colaboradores a tres de los personajes más cotizados de la prensa rosa (con el desembolso económico que eso conlleva): Rosanna Zanetti, Lourdes Montes y Julián Contreras Jr. Esta semana, el programa se ha movido en torno al 9% de share, su dato habitual. Una cifra que podría confirmar que las dudas iniciales de Anne Igartiburu con el fichaje de sus nuevos compañeros no iban mal encaminadas.

Chic tuvo la oportunidad de hablar con Julián Contreras Jr en la presentación de la nueva temporada del programa, donde además de hablarnos sobre su nueva aventura televisiva, se vería las caras con Lourdes Montes, la mujer de su hermano Francisco Rivera. Hay que recordar que el hijo menor de Carmina Ordóñez siempre ha sido muy crítico con su hermano y no ha dudado en airear sus trapos sucios por los platós de televisión.

"Voy a mostrar algo de mí que no es lo habitual. Me parece un enfoque nuevo y además, a Anne le tengo mucho cariño. Es trabajar en una casa que siempre me ha tratado muy bien", nos contó sobre su sensación al fichar por el espacio. En su sección, Julián mostrará al público aventuras con las que espera que el público conozcan otra faceta suya: "Lo más arriesgado todavía no lo he hecho, buscamos hacer algo sorprendente que todavía no se haya hecho. (…) Realmente nunca he tenido oportunidad de mostrarme. Esto no es una cosa que diga desde la frustración. Siempre me hubiese gustado. No reniego de las cosas que he hecho, pero siempre he querido hacer algo así", aseguró.

Aunque va a compartir programa con su cuñada, no cree que vaya a ser una manera de acercar posturas con sus hermanos: "Esto es trabajo. Ella tendrá su sección y yo la mía. Creo que Lourdes está muy guapa y me ha gustado mucho verla. Pero si no hubiese sido por esto, no habríamos coincidido en años. El trato que tenemos es cordial. No digo que tengamos mala relación, si no que no tenemos relación.". Sobre su ausencia en la famosa fiesta de Tana Rivera aclara: "No estaba invitado".

Otro revés en su vida

Poco le ha durado la felicidad al hijo de Carmina pues esta semana conocíamos que los problemas financieros para Julián Contreras y Julián Contreras Jr. les estaban haciendo vivir una dramática situación. Es algo que arrastran desde el año 2015, momento en el que se salió a la luz la deuda de más de 27.000 euros que tienen con Hacienda. Tras el cierre de su restaurante Pura Gula, no tenían ingresos. Por eso la oportunidad televisiva que se le había brindado, era tan importante para él.

En 2014 padre e hijo consiguieron parar el desahucio de su casa pagando los 27.474 euros que debían. Sin embargo, este viernes la orden del juez se ha hecho efectiva para proceder al desahucio de la vivienda que ambos comparten. Al parecer, llevaban varios meses sin pagar el alquiler, tal y como desvela la revista Semana.