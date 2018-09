Lourdes Montes desvela el mayor miedo de Fran Rivera ante su nuevo embarazo

Hace unos días descubrimos que Julián Contreras Jr y Lourdes Montes iban a coincidir por primera vez en un plató de televisión. Un reencuentro que forma parte del intento de Rosa María Mateo de recuperar (o terminar de hundir, quién sabe) la audiencia de Corazón en TVE. Anne Igartiburu ha presentado las novedades del que es su programa y lo ha hecho acompañada de sus nuevos compañeros, entre las que también destacaRosanna Zanetti, la mujer de David Bisbal. El encuentro no tardó en producirse y esta semana, Chic asistía a la presentación de la nueva temporada donde Lourdes Montes no tuvo problema en contestar a nuestras preguntas.

Para la mujer de Fran Rivera, supone su debut televisivo, algo que está viviendo con mucha ilusión: "Es maravilloso. Cuando me llamaron, no me vi. Porque no quería hacer nada en televisión. Soy muy respetuosa con este tema y la sección que me ofrecieron me gusta mucho. Me lancé". Una nueva etapa en la que su marido siempre le ha mostrado su apoyo: "Me animó desde el principio. Ten en cuenta que es de la mano de TVE y de Corazón, lo veía como algo donde yo iba a estar segura y cómoda. No ha visto nada todavía, espero que le gusta. Ya me dirá".

Estar embarazada no le ha supuesto un problema a la hora de grabar su sección, aunque reconoce que los primeros días terminaba "agotada". "A partir de los cuatro meses ya estaba estupenda". Sobre como está viviendo su embarazo, se muestra muy sincera: "Es un poco feo decirlo, pero el primero se vive con más ilusión. No es lo mismo un embarazo con un niño que con una niña. Carmen lo lleva muy mal, no quería hermanitos ni loca, lleva siendo tres años la única, pero ahora después de vacaciones ha cambiado completamente y ahora está muy ilusionada", contestó entre risas. Además, avanza que ya tienen nombre para el pequeño: "Se llamará Curro". Y comentó el miedo de Fran Rivera a que sea un niño: "Al principio estaba muy sorprendido e ilusionado, pero tiene tan buena relación con sus niñas, son súper de su padre y tiene miedo de que le salga un niño brutote que no se lleve bien con él".

Sobre su reencuentro con Julián Contreras Junior, Lourdes Montes se muestra respetuosa: "Realmente es que no hemos coincidido en las grabaciones, no hemos trabajado juntos, pero bueno yo creo que al final las cosas no son tan graves y que todo se puede solucionar" y asegura que a pesar de su distanciamiento, tienen un trato cordial: "Ante todo somos personas civilizadas y nadie ha matado a nadie".