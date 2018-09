¿Quién es quién en el universo Pantoja?

Pantoja es el sol, y alrededor de su universo de 370 hectáreas denominado Cantora se aglutinan multitud de planetas, personajes dispuestos a cualquier cosa para obtener una micra de la gloria de su astro rey. Pero ojo: también hay planetoides y asteroides, algunos simplemente gravilla espacial, que usan el nombre de la tonadillera para medrar en lo suyo, sea lo que sea eso, "lo suyo".

Dos acontecimientos relativamente recientes cambiaron el curso de los acontecimientos de esta historia. Su amorío marca España con Julián Muñoz, previo a otro escándalo tan propio de la piel de toro como la operación Malaya (y su posterior paso por la cárcel, sin que a juicio de Jorge Javier Vázquez mediara redención alguna) y la posterior salida de la órbita materna de su hija Chabelita fueron los dos fenómenos capitales de este peculiar Armageddon a golpe de copla al que se han subido multitud de advenedizos. Pero si Isabel Pantoja es "Yo soy esa", ¿entonces quiénes son "los otros"?

El universo de Pantoja | Elaboración propia

Doña Ana, la matriarca

Siempre discreta y muy familiar, Ana Martín, más conocida por la prensa como doña Ana, tiene 87 años y vive tranquilamente en Cantora, aunque no ajena a la polémica. Pilar fundamental en la carrera de su hija, también fue artista y bailó en las compañías de Juanita Reina y Pepe Pinto. Dejó Sevilla y se trasladó con Isabel a Madrid en los comienzos de la artista. Hija de El lechuga, un verdulero muy conocido, se casó con Juan Pantoja en 1952, y enviudó en 1974. Juan era conocido como Chiquetete, precisamente el nombre artístico que utiliza su sobrino, el cantante expareja de Raquel Bollo.

Doña Ana, muy emocionada en una actuacción de su hija

Madre e hija recorrieron toda España y parte del extranjero, Ana siempre entre bambalinas, protegiendo a su hija. Para Isabel lo ha sido todo: madre, confidente, asistenta y consejera, pendiente de todas las decisiones de la artista. Pero la relación con Chabelita es completamente opuesta. La joven contó en una entrevista en el Deluxe los numerosos desplantes que ha recibido toda su vida por parte de su tío Agustín y de su abuela, algo de lo que pronto se arrepintió cuando la salud de doña Ana empeoró este año.

Los hermanísimos

Bernardo Pantoja tiene 67 años y es el único hermano que no se ha dedicado al mundo del espectáculo, aunque también ha dado jugosos titulares. Cabe recordar que en 1991 pasó una temporada en el centro penitenciario Sevilla-1 tras ser condenado por robo de documentos bancarios, falsificación y estafa. En 1996 fue juzgado por supuestos abusos a una menor, delito del que fue absuelto. Diez años después, recibió dos puñaladas a la salida de un pub en el barrio de Triana (Sevilla), una en el tórax y otra en el abdomen. La versión oficial es que fue un intento de robo, pero las malas lenguas hablaban de ajuste de cuentas. Hace apenas un año sufrió un nuevo varapalo: los médicos tuvieron que amputarle el pie derecho como consecuencia de los problemas de salud derivados de la diabetes. Donde parece que tiene más suerte es el amor. En julio de este año se casó con su novia Junco, una bailarina de origen japonés retirada. Fue la segunda boda para Bernardo, que se casó por primera vez en febrero de 1986 con Mercedes Bernal, una funcionaria de Sevilla. De esta unión nació Anabel, su única hija y sobrina más televisiva de la tonadillera.

Bernardo y Junco

Agustín Pantoja es el hermano pequeño de los hermanos y la mano derecha de Isabel, encargado de administrar Cantora. Se dice que es quien da el visto bueno y hace la cruz a todos los que rodean a la familia. Al parecer, fue quien expulsó de la vida de Isabel a Chelo García Cortes y Dulce Delapiedra por sus traiciones. Un hombre al que algunas fuentes cercanas describen como "sensible, educado, respetuoso, que siente devoción por Isabel y nunca le ha fallado", y otras como "desconfiado, prepotente, egocéntrico... y que se pasa horas tumbado en el sofá viendo culebrones", según la revista Pronto. La versión de María Patiño es que "es un hombre que se oculta desde hace muchísimo tiempo. Y ha sido incapaz de compatibilizar una carrera profesional con su vida personal. Por lo que me han contado, tiene pocos amigos y casi nadie conoce su currículum sentimental". Como artista tuvo cierto éxito en los años 80.

Agustín Pantoja

Juan Pantoja es el hermano mayor y también el más desconocido. En su juventud fue guitarrista y acompañó a su hermana en los escenarios, suele ser muy reservado y no se deja ver en las reuniones públicas de la familia. Pocos datos se conocen de él, pero está muy unido a su madre doña Ana, a la que visita con asiduidad.

Amores oficiales y extraoficiales

El matrimonio duró poco más de un año, con el torero muriendo en el ruedo en septiembre de 1984. Pantoja se quedó sin el amor de su vida y con un hijo, Kiko Rivera, fruto del amor entre ambos. La cantante se convirtió en el acto en "la viuda de España", una etiqueta que no se descolgaría hasta mucho después. "Si Paco no hubiera muerto yo sería ahora un ama de casa, que es lo que siempre quise", dijo en su momento la cantante. Una frase que delata la discreción con el que la gran cabeza de Cantora ha intentado llevar sus romances... como lo demuestra la figura del discreto Diego Torres, que pese a ser pareja de Pantoja durante cuatro años, apenas resultó mediático.

Tuvo que llegar Julián Muñoz, alias Cachuli, para que todo eso cambiara, y de qué manera. El alcalde de Marbella implicó a Pantoja en el escándalo de corrupción y dinero negro de la operación Malaya y provocó que acabase en la cárcel en una condena que la Justicia española trató de convertir en "ejemplarizante". El amor comenzó en 2003, se vieron por última vez en 2013 y la estancia en la cárcel de Pantoja fue de dos años. En marzo de 2016 terminó su condena, pero dio comienzo a su la ruina personal.

Pantoja y Paquirri

Pero eso son los amores "oficiales". La tonadillera vivió en 1990 una fugaz relación con el actor José Coronado. La periodista Encarna Sánchez y ella se convirtieron en admiradoras íntimas, y la amistad con la también cantante María del Monte ha provocado ríos de tinta frenados, en ambos casos, por las amenazas de demanda.

La nueva generación

Isabel Pantoja ha ocupado páginas y páginas en las revistas del corazón e incontables minutos de conversación en los platós de televisión. Pero no solo ella, su prole ha sido capaz de tomar el relevo para que el apellido familiar no pase desapercibido. Kiko Rivera, el único hijo de Isabel y Paquirri, nació en 1984. España entera le vio crecer al lado de su mediática madre y fue el pilar fundamental para ella tras la trágica muerte del torero.

De aquel niño rubio al que cantaba su madre encima de los escenarios poco queda y a pesar de lo que muchos puedan pensar, Kiko Rivera creció como un auténtico rompecorazones con un largo historial amoroso. Ahora está felizmente casado con Irene Rosales, el amor de su vida y madre de dos sus dos niñas, pero el pequeño del alma de Isabel Pantoja tiene fama de mujeriego y son muchas las mujeres que han pasado por su cama y no han tenido ningún reparo en contarlo.

Tamara García, Carmen González, Lorena de Souza, Sara, Saray, Alba, Noelia Cortés, Marcia, Triana Ramos, Naya, Carolina Fernándes, Yola Berrocal, Tamara Gorro, María Lapiedra, Gaby Sánchez, Lorena de Souza, Techi Cabrera... Son solo algunos de los nombres -o al menos los que se conocen- en la larga lista de amantes del DJ.

Pero Kiko también es un hombre serio y un padre de familia. En 2011 conoció en Supervivientes a la bellísima modelo Jessica Bueno. Se enamoraron ante la atenta medida de miles de espectadores y al salir de la isla probaron suerte. Jessica y Kiko hicieron abuela a Isabel Pantoja por primera vez después de un aborto y varias rupturas. La definitiva llegó en mayo de 2012. Durante una larga temporada mantuvieron una batalla legal por la custodia del niño y a través de las redes sociales, ya que Kiko no soportaba que Jota Peleteiro, actual pareja de Jessica, colgara en Instagram fotos de su hijo. Ahora solo mantienen contacto por el pequeño Francisco, pero parece que han encontrado la forma de vivir en armonía por el bien de todos.

Kiko ha encontrado la felicidad con Irene Rosales, con quien empezó a salir en 2014 y apenas un año después, dieron la bienvenida al mundo a su primera hija Ana. Fue precisamente en el bautizo de la niña donde el DJ le pidió matrimonio a Irene, porque si no lo parecía, lo suyo iba en serio. Su mujer ha sido su mujer apoyo, ya que en los últimos años Kiko ha vivido algunos de los momentos más duros de su vida, desde el encarcelamiento de su madre hasta la depresión que le retiró de la música durante meses. A principios de este año nació Carlota, su tercera hija y cuarta nieta de Isabel Pantoja.

Irene Rosales

El organigrama sentimental de Chabelita es, en realidad, muy simple. Pero las consecuencias de cada uno de sus movimientos solo pueden calificarse de enormes. Por un lado, su madre biológica ya amenazó en su momento con saltar a la palestra. Su nombre es Roxaca Salca y tuvo que dar en adopción a la niña tras dar a luz sola, sin dinero y sin apoyos. La famosa portada de Lecturas y algunos amagos de contacto se sucedieron. No se descarta que la cadena se decida a traerla de Arequipa (Perú) para dar alguna clase de desagradable sorpresa a hija y madre adoptiva. Roxana se enteró de que su hija acabó en manos de Pantoja a través de la prensa local, que publicó que Isabel Pantoja viajaría al país para adoptar a un bebé de cuatro meses.

Lo llamativo de Chabelita siempre ha sido su precoz interés por los hombres. Embarazada a los 17 de Alberto Isla, padre a su vez del hijo de Techi (encerrada ahora con Chabelita en la casa de Gran Hermano), la hija de Pantoja no tardó en sustituir, volver y romper de nuevo con Alberto, incluyendo hasta un nuevo matrimonio falso ante las cámaras de Supervivientes. Después, Isa Pantoja pululó por los mentideros del corazón con Alejandro Albalá, con quien también se casó, y ahora con Omar Montes, un músico local con el que adivinamos una relación igual de tempestuosa que con los anteriores. Los rumores de otras relaciones extramaritales siempre han sido constantes en su caso, aunque en pocas ocasiones sustanciados con imágenes. Fausto Cabrera (hermano de Techi) y Josema Ortiz serían algunos de ellos.

Isa Pantoja

Menos famosa pero más televisiva es su prima Anabel Pantoja, que se ha agarrado a su apellido para hacerse un hueco en Sálvame. Su papel en el programa de Telecinco es el de representante o defensora oficial de la familia Pantoja, siempre con el visto bueno de su tío Agustín, aunque sus compañeros crean que no le pone demasiadas ganas a la televisión. Anabel no quiere ser un personaje secundario en el culebrón familiar, así que se apuntó a Supervivientes, posó para Interviú, Primera Línea y Lecturas, vendió sus amoríos y rupturas, se puso una banda gástrica para perder peso y se ha buscado una fuente de ingresos. Su Instagram es un auténtico negocio con el que puede llegar a embolsarse hasta 2.000 euros por foto, dependiendo de la marca para que la trabaje. Además ha creado su propia línea de bañadores y los luce sin ningún tipo de pudo enfrentándose cada día a las críticas más hirientes de sus haters.

El increíble cambio de Anabel Pantoja

Dulce, la niñera traicionera

Dulce Delapiedra ha pasado toda su vida en Cantora. Isabel Pantoja la contrató con 19 años dejando atrás una juventud difícil para que se hiciera cargo de su hija Chabelita mientras la tonadillera continuaba con su carrera artística. No solo necesitaba una niñera, también una asistente personal y una persona de total confianza. "Se me ha catalogado como la niñera, pero más bien he sido niñera hasta de su madre. Yo los cuidaba a todos", llegó a decir en el Deluxe. Dulce abandonó su vida y se puso a disposición de los Pantoja, vivía con ellos en pensión completa y con un sueldo bastante modesto para el trabajo que realizaba. Todo lo contó en una entrevista en el programa que dinamitó Cantora y que le valió una demanda de Pantoja: "Vivía por y para ella. Renuncié a mi sueño de ser madre y casarme para estar al servicio de Isabel, no me permitió tener vida propia".

Dulce Delapiedra

Pantoja echó de Cantora a Dulce en 2014 y a día de hoy el rencor continúa. Llegó a decir en la revista Lecturas que Julián Muñoz la acosó sexualmente mientras duró la relación entre el exalcalde de Marbella y la tonadillera, algo que luego negó haber dicho cuando Muñoz la sentó ante el juez. La niñera vive a día de hoy con Chabelita y su hijo Alberto, del que también se ocupa e Isabel cree que es la culpable del dudoso estilo de vida que lleva la joven, que con 22 años ya ha pasado por un embarazo y un divorcio. "Me siento más tranquila si mi hija está en GH porque por lo menos sé que no está por las calles de noche. No es su niña [apodo cariñoso que utiliza Dulce con Chabelita]. Ella tiene su familia en Cataluña, que es donde se tendría que ir", dijo la cantante en su ya famoso Pantojazo.