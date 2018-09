Por segundo año consecutivo, Silvia Abascal es la madrina de la campaña 'Sonrisas Solidarias', en la que Oral-B y Cruz Roja ayudan a niños en riesgo de exclusión a ir al dentista. "Hay muchos padres que no pueden darles a sus hijos la alimentación adecuada, mucho menos el llevarles al dentista, por eso hay que hacer este tipo de cosas. Todo lo concerniente a la infancia me toca muy de lleno desde siempre, y ahora que soy madre, mucho más. Siempre he estado muy comprometida con ello", explicó durante el evento.

La actriz ha tenido un verano estupendo lleno de trabajo y ha cosechado un éxito rotundo en el festival de teatro de Mérida interpretando la obra Las Amazonas. "Ha sido maravilloso porque la acogida no pudo ser mejor. Ha habido un gran esfuerzo por parte de todos y Mérida en un lugar que te da inspiración. No he parado de trabajar, no he tenido verano, pero ha merecido la pena. Nuestro trabajo es complicado y más cuando se tiene un bebé, como me pasa a mí. Han sido meses muy difíciles, pero ahora estoy más tranquila, y eso se lo transmito a la niña. Los actores trabajamos mucho con la psicología. De momento no nos planteamos repetir la experiencia, me lo preguntan sin parar, pero de momento de verdad que no lo sé. La maternidad tiene una recompensa infinita, pero también una entrega", aseguró la actriz.

En este momento Silvia reconoce no tener ningún proyecto de trabajo. "No me importa nada, porque así disfrutaré de mi hija. Tiene 8 meses y ya da sus primeros pasos, sus primeros dientes, sus primeras palabras... y quiero disfrutar de ello. Es una niña muy agradecida, risueña y muy buena. Tanto Xavier como yo estamos encantados. Lo que más nos gusta es oír cómo se ríe", confesó.