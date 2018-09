Dos demandas propiciaron el ataque de ansiedad de Dulce tras el 'Deluxe'

Dulce Delapiedra fue la gran "víctima" del 'Pantojazo' que se vivió en Sálvame hace dos semanas. Su reacción no se hizo esperar y fue la protagonista del Deluxe del sábado en una entrevista en la que se quedó en blanco varias veces y hasta tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad cuando abandonó el plató.

Pero de la que fuera niñera de Chabelita se esperaba mucho y no dio nada, tal y como comentó Paloma Barrientos en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico. "No fue capaz de hacer un discurso, no contó nada que no haya contado antes, solo que ahora con más mala leche. Para colmo, cuando llegó al hotel se encontró con un burofax: le habían puesto otra denuncia admitida". Al parecer, según desveló Beatriz Cortázar en exclusiva en esRadio, Dulce ya había recibido una demanda de Isabel Pantoja cuando se encontraba en Telecinco, de ahí su malestar durante la entrevista y el ataque de ansiedad por el que fue tratada.

El equipo del programa se quedó muy preocupado por ella, aunque María Patiño y Antonio Rossi estuvieron a su lado en todo momento. "Ha entrado en shock y está siendo atendida por el servicio médico", explicó Jorge Javier Vázquez asegurando que Dulce no había podido con la presión. Una de las que más se preocupó fue Belén Esteban: "Tal y como la he visto, tengo que decir que me ha dado pena"; y coincidió con el presentador en no dar más detalles "porque han pasado cosas fuertes".

Durante su entrevista, Dulce volvió a hablar de las condiciones de trabajo que vivió durante los años que trabajó en Cantora, ya que según ella, en 25 años solo se cogió una baja. Además, puso en duda que Pantoja se preocupara de su hija cuando era una niña, porque era ella quien acudía a las reuniones del colegio y las citas médicas. "Se pensaba que poniéndole los mejores colegios estaba todo hecho. Hay que estar cada día apoyándola y exigiéndole".