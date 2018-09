Isabel Pantoja acepta el chantaje de 'GH VIP' y llama en directo a Chabelita

A estas alturas del concurso ya no quedan dudas: Telecinco quiere que Chabelita Pantoja sea la protagonista de Gran Hermano VIP 6. En la noche del domingo, los concursantes nominados tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje grabado de sus familiares, pero el caso de la hija de Isabel Pantoja fue especial. La organización del programa le dio dos opciones a la tonadillera: si no hablaba en directo con Chabelita, la grabación que escucharía sería la llamada del pasado 14 de septiembre a Sálvame.

Tras varios mensajes de negociación entre Pantoja y la "cúpula" de Telecinco con Anabel Pantoja como como intermediaria, la artista no tuvo más remedio que llamar para evitarle el disgusto a la joven. Chabelita llevaba un par de días pidiéndole a su madre que llamara sin mucha esperanza, pero ya se sabe que el amor de madre es el más grande de todos.

La llamada pilló desprevenida a Chabelita, que nada más escuchar la voz de su madre se echó a llorar. "No me esperaba esto de ti para nada", le dijo entre lágrimas. "Te llamo porque te amo. Te vengo a dar fuerzas con todo el amor del mundo. Sé que no eres una persona conflictiva dentro de la casa y es demasiado pronto para que tú salgas", contestó Pantoja muy emocionada. Madre e hija no se ven desde el pasado 2 de agosto, ni siquiera se despidieron antes de que Chabelita entrara en la casa, pero la niña no podía para de llorar mientras hablaba con su madre: "¡Quiero irme contigo! ¡Te quiero mucho, apóyame por favor!".

Isabel Pantoja no perdió la oportunidad de mandar un dardo a su exempleada Dulce, que el sábado por la noche acudió al Deluxe. "Sé cómo tú eres de verdad, porque quien sabe cómo eres soy yo, tu madre, que es la que más te quiere del mundo. Tu madre es la que te va a llamar, es la que te va a esperar, es la que se muere por ti. A mí me tendrás hasta el día que yo no esté en este mundo. Siempre me vas a tener porque te amo, te adoro. Yo no soy una amiga, una vecina, yo soy tu madre".

A pesar del emotivo momento, los seguidores del programa no vieron con buenos ojos la llamada y denunciaron el favoritismo del concurso hacia Chabelita, por lo que piden que sea la expulsada del próximo jueves.

Ellos (el programa) nos pueden vender lo que quieran y hacer la campaña a favor del concursante que quieran como estamos viendo esta noche, pero aquí quien decide es la audiencia y si no nos dejamos manipular por ellos podemos conseguirlo VIP ISABEL AL 27510 #GHVIPDBT2 — Mario Vaquerizo (@Vaquerizoo_) September 23, 2018

HOY LA LLAMADA DE SU MADRE

MAÑANA TENDRÁ UNA HORA CON OMAR ESTOY FLIPANDO

VERGUENZA AJENA EL FAVORITISMO#GHVIPDBT2 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) September 23, 2018

Isabel Pantoja (madre) me cae especialmente mal, pero el chantaje emocional que le ha hecho Telecirco no tiene nombre. ¿Nadie va a hablar de eso? ¿Realmente todo vale para que un puto programa de esa casa tenga audiencia? #GHVIPDBT2 — Kayena (@Ana_Kayena) September 24, 2018