Elena Ballesteros habla de su desengaño amoroso y la ruptura con Dani Mateo

Hace ya dos años que la vida Elena Ballesteros dio un cambio radical. En 2016, cuando todavía estaba casada con Dani Mateo, salieron a la luz unas imágenes del humorista con una joven modelo. Su divorcio fue inmediato, pero la actriz encontró pronto al que, según ella, es el auténtico amor de su vida, su amigo de la infancia Juan Antonio Susarte, con el que se casó un año después.

Ballesteros contó su bonita historia en el programa Viva la vida de Telecinco y lo hizo con una inmensa sonrisa. El matrimonio se conoció cuando tenían ocho años durante unas vacaciones de verano. "Juan se me declaró desde un principio. Yo no pensaba en amor, pensaba en ir con mi bicicleta, ir corriendo, jugar al escondite... Un día llegó y me dijo: 'Quiero decirte que eres la mujer de mi vida'. Estaban mi madre, mi abuela y toda mi familia asomadas a la venta escuchando alucinadas", confesó la actriz a Toñi Moreno. Ella no quería saber nada de novios y el desengaño de Juan fue tal que le llegó a decir "que sepas que más de mil veces me has roto el corazón".

Después de aquello siguieron siendo amigos, aunque perdieron el contacto cuando Ballesteros tuvo a su hija Jimena. Durante su matrimonio con Mateo, el cómico le llegó a reconocer que no quería conocer a su amigo Juan porque sabía que Elena se podría llegar a enamorar de él. Y tenía razón. Tras el divorcio, los amigos se reencontraron, se enamoraron, y se casaron. O más bien, se enamoró ella, porque como le dijo la presentadora, se casó con el chico que le ha esperado toda la vida.

Ahora Ballesteros vive feliz junto a su marido, pero reconoció que lo pasó realmente mal cuando se publicaron aquellas fotos. "Siempre es incómodo enterarte de cosas por terceras personas. Te sientes ignorante", aseguró. Muy emocionada, confesó que después de muchos años ha descubierto lo que es el amor de verdad. "Yo he sufrido mucho por amor y ha habido épocas en las que no he creído en el amor, pero esto me ha reconciliado. El amor es algo generoso, que no pide nada, que es dar, que tú mismo tienes que dar (...) Con mi anterior pareja tenía celos, con mi marido no dudo".