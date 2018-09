Isabel Pantoja vuelve a ‘Sálvame': habla por primera vez sobre su paso por la cárcel

Isabel Pantoja le ha cogido gusto a entrar por teléfono en los programas de televisión de Mediaset y este lunes volvió a conectar telefónicamente con Sálvame para contestar a Dulce tras la entrevista que ofreció en Sábado Deluxe. La tonadillera reconoció que Dulce ha sido "la mayor decepción de su vida" y que se siente traicionada por ella: "Sé que quiere a mi hija, que quería a mi hijo y que me quería a mí. Fue una mujer maravillosa, estupenda, yo le dejaba mis hijos, mi casa, todo en sus manos. Fíjate si tenía confianza en ella".

Sobre las palabras de Dulce en las que aseguró que Isabel no se preocupaba de los estudios de Chabelita, la cantante reconoció que en muchas ocasiones era su empleada quien asistía a las reuniones con profesores: "Todos sabéis lo que es una artista. Yo iba a los encuentros que podía pero que siempre llamaba a Dulce después para estar al tanto de lo que ocurría con mi hija".

Además, habló por primera vez sobre su paso por prisión, un tema tabú para ella: "¡Ya no me tengo que defender! Lo que se me dijo que hice o que no hice, lo pagué ¡Se acabó ya! Soy la única que lo he pagado". Unas palabras que provocaron los aplausos del público mientras gritaban el nombre de la cantante.

De la relación que mantiene con sus hijos confirmó que quiere a los dos por igual pero que la diferencia entre ellos es que su hijo "no ha permitido que nadie hable de mí, ni compañeros ni nadie". A diferencia de su hija que "sí lo ha permitido". "Si mi hija no lo para, lo hará un juez. Para que no hubiese ningún problema he pasado 4 años callada, aparte de los que llevo anteriormente".

En cuanto sus demandas contra Dulce, Pantoja aseguró que se está dilatando el proceso ya que "ha sido imposible notificarle porque no se sabe dónde vive. Llevamos meses detrás de ella". Y contó que finalmente habría sido notificada gracias a la colaboración del recepcionista del hotel donde se alojaba: "Tuvo que subir con una llave y abrir la puerta porque ella no quería abrir la puerta".

Tampoco dudó a la hora de hablar sobre Omar Montes, el novio de su hija, y confesar que "no le gusta". "El chaval a lo mejor es un ser humano estupendísimo, no puedo decir nada de eso. Pero para mi hija no me gusta". Y reconoció que no le importaría volver a vivir con su hija si ella también quiere: "Si me tengo que ir a vivir con ella o al revés, se hace. Será una realidad si ella quiere. Si me viene con el novio diciendo que quiere estar sola, ¿me meto con el novio en la casa? Yo no quiero ser un estorbo".