Estalla la guerra entre Amaia Montero y Malú: "Me ha llamado gorda"

Como viene siendo habitual en los últimos meses, la cantante Amaia Montero ha vuelto a ser protagonista de una polémica. Esta vez no ha sido por uno de sus cuestionados directos, donde expertos musicales aseguran que la cantante no atraviesa su mejor momento, sino por un enfrentamiento con una compañera de trabajo: Malú.

Todo surgió tras una palabras que la madrileña concedió a Jaleos y donde ponía como ejemplo a la donostiarra cuando hablaba sobre el físico de los artistas. "Hay muchos cantantes que físicamente no están para arañarte la cara y nadie los critica. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos".

"A la Victoria Secret de Malú, ¡ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!", escribió en un tuit donde mencionaba directamente a la sobrina de Paco de Lucía. Unas palabras que recibieron el apoyo de sus seguidores. "Hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros, vaqueros...y....??????", añadió.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 25, 2018

Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 25, 2018

Más de uno intentó explicar a Amaia que las palabras de Malú no estaban pronunciadas con mala intención y le recriminaron que lo único que buscaba era protagonismo y promoción."Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto", contestó la vasca en otro tuit. Por su parte, Malú ha evitado pronunciarse el respecto en sus redes sociales.