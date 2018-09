Eugenia, hija de Bertín Osborne, irreconocible tras un radical cambio de imagen

Con un estilo completamente diferente al que nos tenía acostumbrados, Eugenia Osborne, hija del presentador Bertín Osborne,se ha atrevido con un cambio de look radical que le ha dejado casi irreconocible. Con el pelo muy corto y teñida de rubio, ha posado para la portada de la revista ¡Hola! de este miércoles y donde cuenta los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

"Decidí raparme como homenaje a mi madre y en apoyo a todos los enfermos de cáncer que tienen que pasar por esto", asegura en la entrevista. Cuenta el impacto que le causó verse ante el espejo: "Se me saltaron las lágrimas cuando me vi por primera vez en el espejo. Me vino a la cabeza la imagen de mi madre", comentó refiriéndose a Sandra Domecq que falleció en 2004 tras una larga batalla contra la enfermedad.

En las fotografías aparece junto a sus tres hijos, Juan, Sandra y Tristán que, cuando vieron el cambio de su madre "estaban encantados": "Están fascinados". Además, habla sobre el nuevo hogar al que se ha mudado junto a sus pequeños y su marido, Juan Melgareja: "Mi marido Juan y yo llevábamos tiempo queriendo tener nuestra propia casa, un lugar hecho a nuestra medida. Mi prima Almudena, que es arquitecta e interiorista, ha hecho un trabajo fantástico".

En las páginas interiores de la revista podemos ver la impresionante vivienda, que desde el salón, posee unas impresionantes vistas al distrito financiero de Madrid y, al fondo, la sierra.