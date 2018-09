Concha Velasco continúa ingresada en una clínica madrileña, a consecuencia de sufrir una neumonía, cuando estaba representado la obra de teatro El Funeral, en La Coruña.

Su hijo Manuel, que es quien dirige la obra, no se separa de su madre, y el mismo me ha contado que está desbordado de llamadas. "Mi madre está mejor, está todo controlado, ya estamos en Madrid y efectivamente ha sido una neumonía. Ha pasado la noche tranquila, está mejor". Me lo acaba de confirmar.

En un principio se pensó cuando empezó a encontrarse mal, que era una indigestión, pero al ver que no mejoraba tuvieron que trasladarle a la Clínica Quirón de La Coruña. Una vez allí, ya se organizó el traslado de la actriz.

Concha Velasco tiene 78 años, y no para de trabajar, tiene una salud de hierro a pesar de haber sufrido 4 operaciones importantes hace unos años. Su recuperación fue buena, y en el momento que pudo volvió a los escenarios. Su carrera es intachable, y ha logrado muchos y merecidos premios, como La Medalla del Ayuntamiento de Madrid entre otras muchas.

Si todo va como hasta ahora, en unos días podrán trasladarle a casa.