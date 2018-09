Aitana pide perdón tras su polémica actuación en 'Operación Triunfo'

Aitana no está viviendo uno de sus mejores momentos desde que salió como una de las estrellas de la última edición de Operación Triunfo. La cantante llegó este miércoles al plató de TVE tras realizar una visita a la academia horas antes. Visiblemente nerviosa y emocionada se subió al escenario para cantar su single "Teléfono". Una actuación muy criticada porque su voz estuvo muy temblorosa y perdió la afinación en varios momentos de la interpretación. Consciente de ello, Aitana usó su cuenta de Twitter para pedir disculpas a sus seguidores y desahogarse.

"Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo", era el texto que acompañaba a seis páginas con reflexiones. En ellas, afirma que no sabe "ocultar sus sentimientos": "Ni mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena, mi tristeza... Sé que la profesión a veces requiere un saber estar" y añade, "yo estoy bien. No me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta. Sé que yo tenía que tenerlo claro y os prometo que lo tengo, muy muy claro. Solo digo que lo proceso todo poco a poco. Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío".

Continúa pidiendo perdón a sus seguidores: "Solo llevo dentro de esta nueva vida casi un año y sí, es poco tiempo pero todo es nuevo para mi" y promete "no dejar de luchar, de quererme, de superarme". Asegura que no le importa mostrar sus debilidades ni pedir perdón: "Si pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas conmigo, porque el paso que quieres llevar es muy rápido y yo prefiero detenerme a mirar el paisaje y disfrutar de lo bonito que me está dando ese camino", concluye.

