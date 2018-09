Aramís Fuster, desenmascarada por su propio hijo

Aramís Fuster siempre ha mantenido que su vida no ha sido fácil. Aprovechando su estancia en la casa de Gran Hermano Vip, la vidente narró una desgarradora niñez provocada por un padre maltratador que, según su testimonio, acabó apuñalándola tras intervenir en una violenta pelea cuando salió en defensa de su madre. También recordó su primer matrimonio, y el infierno que supone la indiferencia que sus hijos sienten hacia ella. Tras acusar a sus vástagos de vejarla verbal y físicamente, Karim, el hijo menor, ha roto su silencio para explicar la verdadera relación que mantiene con su madre.

"No me quieren, me desprecian. He llorado sangre, he llamado mil veces. Me han dicho las palabras más denigrantes y pensaba que, con el tiempo, reflexionarían, pero no ha sido así", aseguró la bruja. "Me han llegado a pegar mis dos hijos". Unas palabras que no han gustado nada a Karim que ha desmentido la acusación: "Escupir contra la gente es muy fácil. Luego tú, además, tienes que salir al paso y demostrar que no y argumentarlo. Esas mentiras me salpican", asegura al portal Cotilleo.

Aramís siempre ha asegurado que ha intentado un acercamiento con ellos, mientras Karim comenta que los movimientos de su madre siempre han tenido "un interés económico". "Yo ni me avergüenzo ni me dejo de avergonzar de ella. Cada uno elige vivir la vida como quiere. Si ella quiere aparecer en un programa de televisión, genial, me parece estupendo y que se gane la vida", concluye.