Eugenia Martínez de Irujo asistió junto con su novio el empresario discográfico Narcis Rebollo a recoger el premio que le entregaron en el emblemático bar de copas de Madrid CHICOTE.

La duquesa de Montoro admite en todo momento lo feliz que está con su pareja. "Mi cara lo dice todo, ahí se refleja. Y cuando me enfado ocurre lo mismo, lo que pasa ahora es que no me enfado tanto", contó entre risas. Respecto a su posible boda con Narcis, de momento sí se lo plantea. "No nos hace ninguna falta casarnos, estamos muy bien así. Haremos una fiesta divertida con amigos cuando nos apetezca. Acabo de organizar la fiesta de mi hija, y te aseguro que estoy encantada porque salió todo prefecto. Tana estaba muy guapa y no lo pudo pasar mejor. Fue su fiesta, para sus amigos y solo la familia. Fue preciosa en todos los aspectos. Hubo muy buen rollo. Fue una noche muy especial con Francisco. Su padre muy bien, lo importante era ella, y te aseguro que lo pasamos muy bien", así lo contó.

Eugenia recordó su puesta larga y dijo que le obligaron porque no le apetecía nada. "En mi época no se estilaba tanto. Ahora ha vuelto la moda de las puestas de largo. Las amigas de Tana también lo están haciendo. La verdad es que se echó mucho de menos a mi madre y a Carmen Ordoñez también. Las dos hubieran disfrutado mucho".

Tana se ha traslado a vivir a Sevilla y Eugenia está totalmente de acuerdo con la decisión de su hija. "Unos días después de la fiesta, yo misma le dejé en casa de su padre. De momento va a estudiar un módulo, de acceso a la universidad, y una vez hecho eso, siempre ha tenido muy claro que lo que quiere estudia es ADE y Relaciones Internacionales. No es mala estudiante pero todo lo deja para último momento. Reconozco que yo era mucho peor (risas).

De la próxima boda de su sobrino Fernando, hijo mayor de su hermano Carlos, actual duque de Alba, dijo que le estaba encantada, que iba a ser una boda preciosa y que Sofía Palazuelo, la novia, le parecía ideal. Al preguntarle qué le parecía que no estuvieran invitados Curro Romero y Carmen Tello, comentó que ya no tenía nada que decir al respecto: " Eso es cosa de mi hermano, lo que te puedo decir que es que yo les adoro. Pero tampoco les invité a la puesta de largo de Tana, porque no pegaban Solo fuimos la familia y amigos de mi hija, y eso no quita para decirte que a Curro le quiero muchísimo".

Otros premiados fueron Cayetana Guillen- Cuervo, Paco León, Natalia Verbeke, que fue la encargada de presentarlo, entre otros.