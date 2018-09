Belén Esteban asistió junto con Mila Ximenez a los ya tradicionales premios Chicote. Por motivo de horarios, no pudieron llegar a tiempo de la entrega de los mismos, pero al menos sí estuvieron con los que habían recibido el galardón.

Belén no puede estar más feliz preparando su boda. "Estoy muy contenta y emocionada, tanto Miguel como yo lo estamos haciendo con mucha ilusión. Habrá alguna sorpresa, pero no lo voy desvelar porque si lo dijera, ya no lo sería. El sitio es precioso, en Alcalá de Henares, como ya he contado. Y el tema de los móviles ahí está. La verdad es que por ahora, no va haber exclusiva pero tampoco te lo digo de una manera definitiva, porque todo el mundo lo hace y por qué no voy a poder yo. De momento no está el tema decidido". Así lo explicó.

Al preguntarle por su madre, me comentó que estaba delicada de salud. "Ahí va, lo que es cierto es que está muy emocionada también, quiere mucho a Miguel". Respecto a su hija, prefiere no hablar, respetando la decisión de Andrea de mantenerse fuera de los medios de comunicación. "Está en Inglaterra estudiando radio", y no dio más detalles.

Al preguntarle por todo lo que estaba ocurriendo con las llamadas de Isabel Pantoja, su respuesta fue muy clara "Está muy activa, ella sabrá".