Hay vida antes de Chabelita: este es el sorprendente pasado de Omar Montes

En poco tiempo, Omar Montes se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada en Telecinco. Aunque para el público es un gran desconocido, lo cierto es que el cantante lleva un año inmerso en el mundo de la música urbana y reggaeton, donde algunos de sus videoclip superan los seis millones de visualizaciones. Aunque su carrera musical ya había comenzado en Youtube, gracias a su noviazgo ha podido pasearse por los platós de Telecinco interpretando sus canciones.

Omar irrumpió en los programas de televisión tras el paso de Alberto Isla por Supervivientes. Parecía que la relación entre Chabelita y el padre de su hijo estaba consolidada hasta que, tras su expulsión, salió a la luz el nuevo romance. La hija de Pantoja conoció a Omar gracias a su hermano Kiko Rivera y, de la noche a la mañana, se convirtió en uno de los personajes más buscados por la prensa. Algo con lo que él siempre se ha mostrado encantado, atendiendo en todo momento a los medios con una sonrisa.

A pesar de que Omar siempre ha asegurado que quiere centrarse en el mundo de la música, también se ha interesado por el mundo de la televisión. Su primera aparición televisiva se remonta al año 2011, cuando acudió de público a Mujeres y Hombres y Viceversa donde Pipi Estrada lo sacó del anonimato: "Entre el público está Omar Montes, campeón de España de los pesos Welter". Y es que Omar se dedicó al boxeo antes de centrarse en la música. Haciendo gala del desparpajo que ha mostrado en los últimos meses ante la prensa, le dedicó unas palabras a Emma García: "Quería decirlo desde que he llegado, si no lo digo reviento: Emma es de las caras más bonitas que he visto en el mundo".

Ahora entra en la casa de Gran Hermano VIP dispuesto a vengarse de su ex, compartiendo techo con Asraf y con ganas de conocer a las chicas de la casa, tal y como aseguró ayer a Jorge Javier antes de su entrada.