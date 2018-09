Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, se sincera sobre la relación con su padre

Anna Ferrer, influencer e hija de Paz Padilla, continua con su aventura en Leicester, donde se trasladó hace un año para continuar con sus estudios de economía. Aprovechando que su madre cumplía años este miércoles 26 de septiembre, compartió una preciosa felicitación. Además, las hemos podido ver compartiendo una divertida cena de cumpleaños.

Esta semana, varios de sus seguidores preguntaron a la influencer por la relación que mantiene con su padre Albert Ferrer. Anna con la naturalidad que la caracteriza aclaró que ambos están muy unidos y que sus padres se llevan muy bien a pesar de que pusieron punto y final a su matrimonio en el año 2003. "Claro que tengo relación con mi padre, me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él. Parece que si no contesto es porque nos llevamos mal pero para nada. Con mi madre se lleva genial", confesó.

Recordemos que en mayo de este año, cuando la joven está preparando sus exámenes finales del semestre y para mostrarle su apoyo, recibió la visita de su padre que voló para pasar unos días con ella. Esa semana, Anna compartió un divertido vídeo donde presentó a su padre, que sale por sorpresa de debajo de la cama y que demostraba la buena relación que mantienen a pesar de la distancia que les separa.