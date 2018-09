Mientras unos queman zapatillas, calcetines y demás objetos de la marca deportiva como protesta por parte de los seguidores de Trump; la actriz Jennifer Lewis aparecía en los pasados premios Emmy haciendo un Serena Williams, sin tutú, con mallas y más modales y sentido común. Enfundada en un tipo de indumentaria más propia para salir a correr que pisar una alfombra roja, la actriz, que proviene de una familia afroamericana, hacía así su particular alegato para apoyar a Colin Kaepernick, todo un símbolo de la lucha antirracista. Y entre lucha y lucha, Nike seguirá haciendo caja. Pero está bien. Genera riqueza y además se promueven valores.

No sé cómo lo hace, pero la firma americana cada semana consigue ser noticia. Cuando no es por los escándalos de la tenista, es por la quema de productos o demás. Sabe cómo funciona. Lo hacen muy bien los directivos de marketing de la marca.

Y es que la campaña activista ha conseguido un incremento en las venta del 31% desde que la firma americana fichara a Kaepernick como imagen del #JustDoIt a pesar de este boicot inicial en las redes con la quema de productos, que resultaba, cuando menos, ridículo: ver a un individuo quemar la cinta de pelo de Nike (probablemente de los artilugios más baratos de la marca) o calcetines usados y rotos. ¡Ya si protestan, que lo hagan por todo lo grande!

La moda con ética me gusta, pero se está volviendo pesado ya todo. Al final, entre los desfiles con embarazadas que paren 12 horas después de desfilar (como ha ocurrido ahora en Nueva York en desfile de Rihanna), las madres que dan el pecho a sus bebés mientras pasean por el podium de la pasarela y las que se desnudan a las puertas de los Congresos; entre los veganos y los veranos, los azules y los naranjitos; los verdes por ecologista, y los rojos por coñazo, no vamos a dar abasto para vestir, pensar y transmitir. Casi que será más fácil ir al trabajo en albornoz de Palomo Spain, y así evitamos herir sensibilidades. Trump no vestirá de Nike, quizá ahora lo haga de Versace (ahora que Michael Kors ha comprado la firma italiana).