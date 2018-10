Gloria Camila fue una de los muchos invitados que asistieron a la entrega de los premios de la emblemática revista de la vida social andaluza ESCAPARATE, que este año ha celebrado su décima segunda edición, cuyos padrinos de honor han sido los Marqueses de Griñón. El lugar elegido este año, los Jardines de Murillo de la capital hispalense, perfectamente organizado por su fundador Mario Niebla del Toro.

La hija de Rocio Jurado y Ortega Cano acudió acompañada de una amiga, porque como ella explico, su novio Kiko, no puedo asistir por encontrarse en Linares, para recoger a su madre, que también iba a la boda del padre de su novia. "No es cierto que hayamos roto, de hecho viene a la boda con su madre, lo que si es cierto que en YouTube no estamos juntos, y de ahí salió el comentario de nuestra ruptura, que no es cierta. Estamos muy bien como siempre, por el momento no me veo casada, ni mucho menos con un bombo, como hizo Isa Pantoja, ya tendré tiempo, de momento comienzo con mis estudios de diseño.

Al preguntarle por cómo se encontraba su hermano José Fernando, sin entrar en detalles, comentó que estaba mucho mejor. Con su hermana Rocio, no tiene el mas mínimo contacto. "Que yo sepa, no está invitada a la boda de mi padre. Ana María es la persona que le hace feliz, llevan 6 años juntos, y siempre le voy a apoyar, me gusta pero no me emociona". Gloria con quien tiene una magnífica relación es con Ro, su sobrina, hija de Roció y de Antonio David. " Es un padre estupendo, seis hijos le adoran y la prueba es que los 2 viven con él, Ro tiene 22 años y David, 18,saben perfectamente lo que quieren, no son niños pequeños que se les puede manipular, tanto uno como otro, han preferido vivir con su padre, por algo será. Yo le quiero mucho". Así de claro lo explicó.

Al preguntarle si era cierto, que en la boda se iba a hacer una especia de pequeño homenaje a Rocío Jurado, comentó que no sabía nada de eso, pero que esperaba que no fuera cierto. "No es el momento ni la ocasión para eso, sería totalmente inapropiado, pero no se más. También me enteré de la fecha de la boda por la prensa".

De su amiga Isa Pantoja, comentó que en la casa de GH, la veía muy bien, pero que las intervenciones de su madre, le han perjudicado para continuar en la casa.

Por su parte los marqueses de Griñón, siempre juntos, coincidí con ellos en el AVE de ida. "Hemos tenido un verano estupendo en el campo, y hemos hecho alguna escapada, pero hemos preferido la tranquilidad". Genoveva Casanova también acudió a recoger su premio como embajadora de la Fundación Aladina."Ya he terminado la carrera de Filosofía y Letras y ahora estoy pensando en empezar otra, lo que más me gusta es estudiar", al preguntarle por sus hijos, comentó que estaban muy bien. "Luis se va a Londres a estudiar AD y Amina estaba pensando en irse a Milán, pero está indecisa, y es posible que se quede en Madrid. Yo lo preferiría porque quedarme sin los dos, lo iba a llevar muy mal".

Carmen Martínez- Bordiú, también fue una de las galardonadas, la duquesa de Franco, prefirió no hacer ningún comentario sobre la exhumación del cadáver de su abuelo, está en pleno traslado a Portugal, y feliz de cambiar de residencia. De esa manera lo declaró.

Como embajadora de Honor, Norma Duval que asistió con su novio el empresario Matthias Khün. "estamos muy bien, y muy tranquilos, sigo con todo el tema de la feria de la Mujer y muy pendiente de mi madre. Que está como un bebé, su madre padece Alzheimer desde hace unos años. Sus hijos, nieto y sobrinas, me comentó que estaban todos muy bien.

Julián Porras, marido de Olivia de Borbón, también acudió. "Olivia no puede venir. Los niños son muy pequeños, están muy bien. Aunque Flavia hay veces que tiene pelusa de su hermano, es muy pequeña todavía". Oscar Higares, feliz de su paso por Masterchef. "Ha sido una experiencia inolvidable, es durísimo, pero ha merecido la pena. En casa cocino yo a diario. Lo mismo me comentó Carmen Lomana.

Los Morancos también asistieron, y Cesar Cadaval, muy expectante porque su hijo tomaba la alternativa en La Maestranza con Morante y Manzanares.

Nuria Fergó también en plena mudanza, ya que se traslada a vivir a Madrid, "Mi niña, ya tiene 7 años, y Nerja se nos queda pequeña. Me apetece mucho ir a Madrid, profesionalmente me va muy bien, no me puedo quejar, al día siguiente de los premios, tenía que dar un concierto en Alicante".

Otros premiados, fueron Covadonga O ¨Shea, Luis del Olmo, los diseñadores Juanjo Oliva y Hannibal Laguna, Jose Mercé, el torero Finito de Córdoba, que junto a su mujer Arancha del Sol fueron los más guapos de la fiesta.

Una noche y una convocatoria, que como era de esperar Mario Niebla del Toro, se supera cada año. Enhorabuena.