La traición de Techi a Chabelita que podría ser un montaje

El culebrón protagonizado por Chabelita Pantoja y su ya enxovio Omar Montes dio este fin de semana un giro inesperado. Techi, la amiga de Chabelita y ex de Kiko Rivera y de Alberto Isla, terminó bajo el edredón con Omar después de una fiesta en la que se pasaron las horas dándose cariño. La nueva pareja hizo hasta dos edredonings sin ningún tipo de remordimiento. Es más, Techi fue al confesionario para reconocerlo todo y su supuesta amistad parecía importarle poco.

"Le dejé que se metiese en mi cama, pero no me tengo que justificar ante nadie. Yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Si fuese una amiga mía de toda la vida no lo hubiese hecho, pero me he dejado llevar. No están juntos y eso significa que voy a hacer lo que me dé la gana", dijo Techi en el confesionario. Cabe recordar que Techi entró en la casa con novio pero le dejó a través de las cámaras para tener algo con Tony Spina, con el que finalmente no llegó a nada. "Le pregunté a Omar si había algún chico esperándome fuera, yo me refería a Alejandro, y me dijo que no había ningún chico".

Techi pidió ante las cámaras a Chabelita que le diera una oportunidad para explicarse, pero la hija de Isabel Pantoja no quiere saber nada de ella. "Es una sinvergüenza y le voy a dar la vida mártir, como dice Omar. La voy a reventar. Le tengo más ganas a ella que a él porque para mí la traición ha sido peor". Pero por si fuera poca traición, tras la expulsión del pasado jueves, Techi le contó a Aurah que, según asegura ella, Isa le contó que había tenido relaciones con Asraf debajo del edredón, algo que ambos ya negaron.

Esta maniobra de Techi podría tratarse de un montaje. Según comentaron los colaboradores en plató de El Debate de GH VIP citando la versión de Makoke, Omar Montes intentó una estrategia con Tamara, ex de Kiko Rivera, para que les hicieran unas fotos juntos mientras Chabelita concursaba en el programa. La propia Pantoja podría estar implicada, aunque ella lo niega. Sin embargo, parece que la que finalmente accedió fue Techi. "Tamara me contó que Omar la llamó para ofrecerle hacer un montaje con ella en un hotel. Cuando le pregunté a Omar, me lo negó y dijo que solo era un broma", explicó Chabelita, que era conocedora de la situación antes de entrar en GH VIP.