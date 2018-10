Lindsay Lohan intenta llevarse a dos niños refugiados delante de sus padres

Cuando parecía que la vida de polémicas de Lindsay Lohan había terminado, la actriz vuelve a protagonizar un altercado cuando salía de una discoteca de Moscú. En un vídeo de 10 minutos que ella misma colgó en su Instagram, se ve cómo la actriz se acerca a una familia de, según ella, refugiados sirios y trata de llevarse a los dos niños ante la mirada atónita de sus padres, que no entienden nada.

En un primer momento, Lohan se bajó del coche, se acercó amablemente a ellos y les preguntó cómo podía ayudarles. Después se ofreció a llevar a los niños al hotel donde se alojaba para ver una película y cambió el tono para recriminar a los padres que tuvieran a sus hijos viviendo en plena calle. Los nervios empiezan a crecer y la familia decide coger sus cosas y alejarse de ella. Es cuando la actriz, sin dejar de grabar, empieza a perseguirles y acusar a los progenitores de traficar con niños y de "arruinar la cultura árabe".

"Chicos, van por el camino equivocado, mi coche está por aquí, venid. Están traficando con niños, no me iré hasta que me los lleve, ahora sé quién eres", se oye decir a Lohan durante su directo en Instagram mientras sigue persiguiendo a los niños. "Estoy con vosotros, no os preocupéis. Todo el mundo está viendo esto ahora, me quedo con vosotros, no os preocupéis", les dice mientras intercala algunas palabras en árabe, idioma que aprendió durante su estancia en Dubái.

El acoso fue tal, que la madre se vio obligada a darle varios gritos y zarandearla, momento en que Lohan terminó en el suelo. El vídeo lo guardaron los seguidores de la actriz, que no podían creer lo que estaba pasando y rápidamente se hizo viral. De momento no ha dado ningún tipo de explicación, aunque desde que ocurrió el altercado, no han cesado los comentarios de los internautas que la acusan de racista.