Andy y Lucas, contra una concejala del PSOE de Órgiva: "No merecéis a la mamarracha que tenéis"

Andy y Lucas han vuelto a protagonizar otra polémica en uno de sus conciertos, esta vez en la localidad de Órgiva (Granada). En un momento de la actuación, el dúo musical aprovechó para cargar contra la concejala de Fiestas del PSOE, María del Carmen Arena. "Un pueblo, una localidad como esta no merecer tener la concejala tan sinvergüenza que tenéis, así de claro os lo digo. Nos hemos pegado 15 horas de viaje para venir aquí con todo nuestro cariño y desde que hemos llegado no ha parado de insultarnos desde que hemos llegado. Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis", dijeron ante el público.

Según explicó el Ayuntamiento de Órgiva en un comunicado a través de Facebook, el malestar de Andy y Lucas con la concejala socialista comenzó cuando llegaron a la plaza de las Culturas, donde se realizaba el concierto, y los artistas decidieron cerrar los servicios públicos que se encontraban al lado de los camerinos. "Desde el Ayuntamiento de Órgiva queremos mostrar nuestro malestar con el comportamiento inapropiado de los artistas Andy y Lucas durante el concierto de anoche en la Plaza de las Culturas", comienza el escrito del consistorio.

"La decisión por parte de la institución municipal de que los miembros del grupo sólo deberían ocupar sus camerinos y no todos los cuartos de baño públicos dio lugar a que los artistas ante el público asistente, en el escenario y con micrófono en mano, lanzaran insultos e improperios contra la concejala de fiestas".

No entendemos como un grupo de tanta proyección musical tenga la poca altura de miras de intentar solucionar un problema (si es que lo tenían) delante del micro y no hablando directamente con los responsables. Seguimos pesando en que desgraciadamente los artistas actuaron en caliente sin pensar en las consecuencias. Nos queda simplemente desear que el público haya disfrutado del concierto", finaliza.

El ayuntamiento tomará acciones legales

María Ángeles Blanco, la alcaldesa de Órgiva, se ha puesto en contacto con un bufete de abogados para iniciar acciones legales por estas declaraciones, ha negado que la concejala estuviera borracha y ha lamentado el uso que se está haciendo de lo ocurrido por parte de la oposición, según recoge Efe.

Sin hacer referencia a lo ocurrido en Órgiva, Andy y Lucas ha mostrado su agradecimiento en su perfil de Twitter a los seguidores que acuden a sus conciertos y ha señalado: "Nosotros a lo nuestro y a intentar desconectar estos días con nuestras familias antes de seguir en carretera".