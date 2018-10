Carlota Corredera explica, al borde del llanto, el motivo de su ausencia en 'Sálvame'

Carlota Corredera volvió este martes al frente de Sálvame después de dos semanas de ausencia. Nada más comenzar el programa, la presentadora quiso compartir con el público que su marcha temporal se debió a un problema de salud. "Parece que ha pasado más tiempo pero han sido dos semanas. Me he operado", comenzó Corredera algo nerviosa.

El 27 de julio acudió al médico después de ver el Deluxe de Terelu en que confirmaba que volvía a padecer cáncer. "Durante una revisión ginecológica rutinaria me encontraron un quiste. En ese momento no se sabía mu bien cual era exactamente la ubicación, pero sí el tamaño. Era un tamaño importante, de aproximadamente unos 11 cm. Era muy grande, yo le llamaba cariñosamente 'el salchichón'. No me lo pude extirpar hasta el pasado 20 de septiembre. Ahora estoy bien, fue sido por laparoscopia y estoy muy recuperada", explicó.

Afortunadamente, el quiste que le extirparon es benigno. La presentadora dio las gracias, muy emocionada, a los doctores de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. También a sus compañeros de programa por guardar el secreto y a su familia. "Los puntos los tengo recientes, así que no me deis mucha guerra esta tarde", dijo para suavizar el ambiente. "En mi caso, estaba en peritoneo; pensábamos que podía estar en el útero, en una trompa... Ya está fuera, estoy limpia y estoy tranquila".

También quiso aprovechar el momento para mandar un mensaje a todos los espectadores y dar un toque de atención. "Tenía cierta barriguita en los últimos meses y he tenido que leer muchísimas cosas en las redes. He recibido llamadas de gente que quería confirmar si estaba embarazada o no. Lo que si me gustaría es pedirle a todo el mundo que ya está bien de presionar tanto a las mujeres", dijo en referencia a los comentarios sobre su físico en redes sociales, un tema que le afecta especialmente. "Y sobre todo, prevención. Id a vuestros médicos cuando toca".