Rosanna Zanetti contesta a Elena Tablada tras su polémica entrevista con Toñi Moreno

La entrevista de Elena Tablada en Viva la vida ha levantado muchas ampollas. La ex de David Bisbal decidió desnudar su corazón en el plató de Toñi Moreno sacando a la luz la relación tan complicada que tiene con el padre de su hija.

La diseñadora no dudó en hablar abiertamente sobre la polémica que protagonizó Rosanna Zanetti, actual mujer del cantante, al compartir una fotografía en Instagram con Ella, su hija: "Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible. A causa de esa foto, hablamos solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca". Además explicó que "ya había pedido varias veces a Rosanna que no subiera fotos de Ella, porque se leen cosas muy feas y porque crea polémica y se lo había pedido varias veces y lo hizo".

Una declaraciones que llevaron a David Bisbal a responder a través del periodista Aurelio Manzano: "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", y reiteraba: "Es incierto que tengamos mala relación por culpa de Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido educada y generosa".

Ante tal avalancha de información, Rosanna ha decidido mandar un contundente mensaje en su perfil de Instagram donde deja claro todo lo que piensa acerca de las acusaciones de Tablada: "A menudo veo cómo las mentiras son fáciles de lanzar y, peor aún, de extenderse. Lo fácil que es para algunos tratar de lesionar la dignidad de las personas a base de injurias, sin pestañear siquiera. El tiempo me ha demostrado que las mentiras son las herramientas de quien NO tiene la razón, y que quien de otros habla mal, a sí mismo se condena' ya que la mentira se pone en contra de quién la inventa. 'Hay una cosa más temible que la calumnia: 'LA VERDAD'. Porque la mentira dura hasta que la verdad florece".