Torito recibe amenazas por hacer una encuesta sobre la gestación subrogada

Quique Jiménez,más conocido como Torito,se ha visto obligado a denunciar a los usuarios que llevan varios días insultándole y amenazándole por Twitter después de publicar una encuesta a favor o en contra de la gestación subrogada. El colaborador de televisión tiene un hijo de dos años que llegó al mundo en Estados Unidos gracias a este método. "Está claro que el resultado de la encuesta es en contra. Enhorabuena a todos los que habéis participado, porque con la pluralidad ganamos todos. Lo que me entristece es ver tanto odio, llevamos dos años escuchando insultos, ¡basta ya!", escribió.

Aquí está la encuesta tan comentada que twitter decidió cancelar después de recibir multitud de mensajes y denuncias por la cantidad de insultos que generó? Estáis en contra o a favor de la gestación subrogada? Por favor... sin faltar al respeto — TORITO Quique (@toritoquique) September 30, 2018

Pero lejos de calmar los ánimos, los insultos siguieron llegando y varios usuarios recuperaron un vídeo antiguo del colaborador antes de que el niño naciera. "No hay nombre todavía, hay tres opciones, pero como no hay manera de ver el nombre exacto, voy a verle la cara y le voy a llamar 'Alta gama' porque me ha costado como un coche de alta gama", dijo a modo de broma.

Estoy en contra por cosas como esta...anda coño, que eres tú hahahaha pic.twitter.com/s2p4QIkxFf — Descane Antifascista 🔻 (@DescaneAntifa) September 30, 2018

Las amenazas de muerte que han recibido tanto él como su hijo pequeño fueron la gota que colmó el vaso y Torito ha decidido tomar medidas legales. "Llevo un día leyendo insultos y faltas de respeto hacia mi familia e hijo. No vamos a tolerar ni uno más. El tema está en manos de la fiscalía de menores. Todos los tweets han sido y serán denunciados. Para defender vuestros ideales no es necesario faltar a un menor", publicó en Twitter.