Mariló Montero: "Estoy casada con un chico africano"

Días después de la vuelta a la televisión de Mariló Montero, como invitada especial en el programa MI casa es la vuestra presentado por Bertín Osborne, la entrevista sigue generando noticias. Esta semana, ha salido a la luz un curioso fragmento de la entrevista que no se había emitido hasta ahora donde la presentadora narra una divertida anécdota que vivió durante su visita a Sudáfrica.

Mariló suele viajar a África cuando tiene ocasión, algo que Bertín Osborne aprovechó para preguntar: "¿Te has echado novio allí?". Según confesó la periodista: "En una ocasión recorriendo Sudáfrica me casé con un chico africano".

"Estábamos haciendo unos recorridos por la selva y nos estaban enseñando las plantas que utilizaban para limpiarse los dientes, para cocinar, etc… hizo un entrelazado con una serie de plantas, que era fortísimo, imposible de romper, y me lo puso en la muñeca. Entonces me dijo ‘que sepas que todo el proceso que he hecho es el símbolo del matrimonio’, así que, de alguna forma estoy casada con un africano", confesó entre risas.

Su salida de TVE

Durante la entrevista, Mariló se sinceró y desveló el motivo que le llevó a abandonar Las Mañanas de La 1 de TVE: "Llevaba dos años dándole vueltas. Estaba mucho tiempo ligada a la tele, levantándome muy temprano…". La periodista, que ahora vive en Nueva York, aseguró que necesitaba cambiar "porque no iba a estar toda la vida haciendo eso". Y confesó que sigue recibiendo ofertas: "Pero creo que tenemos que coincidir en el momento y el tipo de programa".