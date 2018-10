Los líos amorosos de Techi, la nueva villana de 'GH VIP'

En todas las ediciones de Gran Hermano hay buenos y malos, siempre según la opinión del público, pero el comportamiento de Teresa Cabrera 'Techi' en esta edición del VIP promete pasarle factura de cara a una posible nominación. La concursante llegó al programa gracias a un pasado polémico ligado al apellido Pantoja. Hija de una ama de casa madrileña y un comercial de fotocopiadoras, Techi tuvo una breve relación con Kiko Rivera, al que abandonó nada más hacerse "famosa", según las malas lenguas.

Después vino Alberto Isla, novio de Chabelita y padre su hijo. Lo suyo fue fugaz, intenso pero también incomprensible. Tardaron tres meses en casarse y 21 días en divorciarse. Ni siquiera las revistas del corazón pagaron por aquella exclusiva, por lo que entonces se habló de un montaje más. Con su físico explosivo y ganas de hacerse un hueco en la prensa rosa, protagonizó una portada de Interviú, se sumó al reparto de Mujeres y hombres y viceversa y recorrió los platós de Telecinco. Techi es madre de un niño de seis años llamado Enzo, pero la identidad del padre es todo un misterio. Entró en la casa de Guadalix con un novio llamado Alejandro y nada más llegar se empezó a labrar su papel de mala de la película.

Kiko Rivera y Techi

Alberto Isla y Techi

En los primeros días de concurso demostró su sangre fría cuando se declaró a Tony Spina y rompió con Alejandro mirando a una cámara, pero a pesar de lo que muchos esperaban, el argentino le paró los pies. "Me atraes, me gustas y todo eso. Pueden pasar más cosas, pero eso es día a día. Ahora mismo somos amigos, esto sólo acaba de empezar y tú eres muy intensa", le dijo durante una conversación en el jardín. Techi se refugió en Chabelita, con quien para sorpresa de todos, tuvo una fuerte amistad dentro de la casa que duró 15 días, dos semanas intensas en las que a Cabrera solo parecía interesarle hablar de la familia Pantoja.

Sin novio, sin Tony y luego sin Chabelita, que salió expulsada en la primera nominación. Aquello supuso todo un drama para Techi, que se quedó sin su amiga del alma y famosa a la que pegarse. Solo a ella se le ocurrió quitarse las penas con Omar Montes, el hombre con el que Isa Pantoja había roto 24 horas antes en el confesionario. "Le dejé que se metiese en mi cama, pero no me tengo que justificar ante nadie. Yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Si fuese una amiga mía de toda la vida no lo hubiese hecho, pero me he dejado llevar. No están juntos y eso significa que voy a hacer lo que me dé la gana". Pero no solo le dio una puñalada a su supuesta amiga, sino que la remató cuando le contó a toda la casa que había pasado algo entre Asraf y Chabelita debajo del edredón. Verdad o mentira, el daño ya estaba hecho.

Techi y Tony dándose amor

Por si Techi todavía no tenía mala fama, esta semana parece que quiere seguir copiando la lista de amores de Chabelita. Sus compañeros de concurso ya empezaron a notar que algo falla con ella, sobre todo después de la traición a su mejor amiga, pero que Techi se metiera en la ducha con Asraf cuando todavía estaba desnudo ya fue demasiado para todos. ¿Está siguiendo algún tipo de estrategia? De lo que sí se puede tratar es de un montaje. Según comentaron los colaboradores en plató de El Debate de GH VIP citando la versión de Makoke, Omar Montes intentó una estrategia con Tamara, ex de Kiko Rivera, para que les hicieran unas fotos juntos mientras Chabelita concursaba en el programa. Sin embargo, parece que la que finalmente accedió fue Techi. "Tamara me contó que Omar la llamó para ofrecerle hacer un montaje con ella en un hotel. Cuando le pregunté a Omar, me lo negó y dijo que solo era un broma", explicó entonces Chabelita.

En medio de este culebrón de amor, sexo, celos y traiciones, Techi de repente se acordó de su novio nada más mantener relaciones sexuales con Omar. Alejandro accedió a hablar en directo con ella y esta vez fue él quien la dejó. "Quería llamarte desde el primer día que entraste en la casa. No me gustó como actuaste, no has cumplido tu palabra, muchas faltas de respeto…Voy a pedirte que no hables de mí ni de gente que tenga algo que ver conmigo. Gente como tú no la quiero en mi vida", le dijo Alejandro a Techi, que apenas fue capaz de articular palabra y terminó hundida. Solo ella sabe su próximo movimiento y si será capaz de sorprendernos con un nuevo giro argumental.

Un pasado complicado

Viendo su recorrido, podría parecer que a Techi no le importa nada demasiado, pero ahora que es un personaje de televisión, conocemos algunos episodios oscuros de su vida. Fue durante su relación con Alberto Isla cuando el periodista Antonio Montero desveló la difícil situación de su padre. "He investigado sobre los antecedentes de ella. Techi ha contado que ha estado en tratamientos psicológicos por depresión. Uno de los grandes problemas de ella es el padre, que va a ser el padrino de su boda. Es una historia dura porque el padre hereda de su abuelo un negocio de fotocopias en el retiro y unos pisos. Se construye una casa impresionante en Boadilla con pistas de padel, piscina cubierta y fuera, e incluso llega a montar una discoteca que al final tiene que traspasar y también negocios en latinoamericana, en Panamá y Costa Rica, pero empieza a perder dinero".

"Es un hombre muy fanfarrón y embaucador, es de gustos caros como irse de caza a África. Por estos problemas empieza a pedirle dinero a Techi. Me dicen que ella es muy parecida en el fondo y que se quieren mucho pero chocan". Ella tuvo un gravísimo accidente de tráfico en 2006, pasó un tiempo en la UCI y un año en rehabilitación. "Este accidente le crea gran parte de sus depresiones. Al padre de Nuria Bermúdez le llego a pedir 30.000 o 40.000 euros, a Techi la indemnización del accidente y de los reportajes, a otro amigo 90.000. la deuda que tiene ahora el padre esta por encima del valor de la casa y le han embargado todas las propiedades"", explicó entonces el periodista.