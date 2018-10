Chabelita sentencia: "Soy la más normal de mi familia"

Chabelita (que reconoce en esta entrevista exclusiva en Lecturas que odia que la llamen así) de despacha a gusto contra su familia una semana más. La diferencia es que ahora ya no es sólo la hija de Isabel Pantoja: ya se ha convertido definitivamente en personaje.

Aunque en la revista han elegido como titular "Mi madre lloró y me pidió perdón" por haber llamado a Telecinco, lo más fuerte está en otra respuesta, en la que asegura que es la más normal de su familia, y destaca lo bien que está de la cabeza después de la infancia que ha vivido: "No pueden decirme lo que me conviene cuando he estado en mi casa viviendo situaciones pésimas, como cuando pasó lo de Julián Muñoz". De hecho casi todas sus contestaciones son auténticas perlas.

Asegura que quiere vivir con su madre ("pero sin mis tíos y sin mi abuela, ya ha estado mucho tiempo con ellos, ahora necesito sentirme protegida") y defiende a Dulce, a pesar de que reconoce que está enfadada con ella por ir a los platós a hablar de ella. "Estoy metida en medio. Mi madre y Dulce me hacen elegir. O paran o me voy a vivir a Miami".

Rocío Jurado, presente en la boda de Ortega Cano

No sólo el exceso de laca de los invitados llama la atención en la exclusiva de la boda de José Ortega Cano con Ana María Aldón. En los titulares de ¡Hola! leemos que la ceremonia se celebró "con el recuerdo muy presente de Rocío Jurado". Qué paciencia debe tener esta novia si permite que la fallecida le reste su merecido protagonismo.

Veinte páginas de reportaje ilustran el casorio, en el que el hijo de la pareja, tal y como anunciaron sus padres, parece un novio más. De hecho se sentó entre los contrayentes, con su capote blanco ideado para la ocasión y su carita sin pixelar.

Profusión de encajes y colores chillones entre las invitadas, tatuajes, gafas de sol y coincidencias cromáticas marcan un enlace en el que ha sido noticia la ausencia de Rociíto, la hijastra, pero no de los hijos de ésta. También acudió a la fiesta Michu, la novia del hijo del torero, con su sujetador de lactancia (lleva un traje transparente y es demasiado evidente).

Antonio David no maltrató a Rociíto

Rocío Carrasco vuelve a la actualidad de la prensa rosa esta semana por su querencia por la judicatura. Leemos en Lecturas que el fiscal ha pedido el archivo de la demanda por maltrato psicológico continuado que interpuso Rociíto contra su ex, Antonio David Flores, alegando que "no está en absoluto acreditada la existencia de delito de lesiones". Y ojo, porque de nuevo vapulea a la hija de la Jurado por su condición de famosa: señala que aunque los síntomas depresivos que alega puedan agravarse por su exposición pública, "ello no supone que jurídicamente el denunciado haya de responder por un delito de lesiones". Y recuerda que "la denunciante es una persona que voluntaria y reiteradamente ha expuesto su vida privada al conocimiento del público".

En Diez Minutos nos enteramos de que va a seguir acudiendo a los tribunales para demandar a sus enemigos. Según la revista, ahora va contra Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, por cuestionar en varias entrevistas su papel como madre. Le pide 100.000 euros por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

Terelu pasará por el quirófano

La revista Semana da por hecho que la hija de María Teresa Campos ha tomado ya la decisión: entrará en quirófano para someterse a una doble mastectomía y evitar así la radioterapia.

Semana publica imágenes de la periodista acudiendo a visitar al cirujano Javier de Benito en Barcelona acompañada de su hermana. Se trata del mismo médico que se ha encargado de la reconstrucción facial de Carmen Borrego.

Ana Obregón habla en exclusiva sobre su hijo

Tras varios meses de silencio, Ana Obregón reaparece para contar en ¡Hola! cómo ha sufrido "la enfermedad" de su hijo Álex. La polifacética narra desde el momento del diagnóstico hasta el día de hoy, más calmada debido al buen pronóstico.

Álex seguirá con su tratamiento en España, y deberá volver a Estados Unidos en unas semanas. Atrás quedan meses de incertidumbre, de cambios de casa, de noches durmiendo en pasillos de hospital y de vida espartana. Dice la actriz que se marchó sin maletas ni neceser, y da las gracias a todos los que le han enviado ánimos. Desde su ex, Micky Molina, hasta Isabel Pantoja, pasando por su antes enemiga Antonia Dell´Atte, "que me escribió una carta preciosa".

Y en medio, un inicio de desprendimiento de retina que se trató sin anestesia para no dejar sólo a su hijo. Ana se despide de la artista, y anuncia que a partir de ahora va a dedicarse a la tarea de ser Ana madre. A eso, y a "dejarse la vida" para ayudar a las familias sin recursos que están sufriendo situaciones parecidas a la suya.

Cóctel de noticias

Los Junot y los Falcó, nueva dinastía. Leemos en ¡Hola! que Álvaro, hijo de María Chávarri y Fernando Falcó, sale con Isabel, hija de Philippe Junot, el que fuera marido de Carolina de Mónaco.

Cristina Yanes y Jesús Santos celebran su treinta aniversario de bodas en el ¡Hola! Los joyeros cuentan con un grupo de incondicionales en el que figuran Paloma Cuevas y familia, Genoveva Casanova, Lidia Bosch o Patricia Rato. Todos ellos posan en un amplio reportaje luciendo sus mejores galas. También estuvo entre los asistentes Esther Alcocer Koplowitz.

Amanda, la sobrina de Letizia, fotografiada. Aunque no vemos la cara de la niña, de diez años, dice ¡Hola! que tiene "los ojos rasgados y la forma de la nariz" parecida a su prima, la infanta Sofía. En Semana hacen hincapié en los brazos musculados de la hermana de la reina.

Froilán, pasión taurina en alta mar. El joven, al que ¡Hola! se empeña en llamar Felipe de Marichalar, aparece en bañador en la revista dando capotazos con su toalla de baño. En Ibiza, a bordo de un yate de lujo.