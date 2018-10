"Agustín Pantoja y doña Ana no estaban de acuerdo con la adopción de Chabelita"

La mala relación de Chabelita con su tío Agustin y su abuela Ana viene de lejos. Son ellos, precisamente, el motivo por el que la joven se fue de Cantora y no quiere volver, a pesar de que a Isa le gustaría vivir con su madreIsabel Pantoja. La hija pequeña de la tonadillera no habla con Agustín desde que tiene 12 años y nunca ha entendido muy bien el porqué de los continuos desprecios que, según ella, le han dedicado durante toda su vida.

En la tarde del jueves y 22 años después, Lydia Lozano desveló en Sálvame el motivo real. "María del Monte e Isabel Pantoja han tenido una grandísima amistad. Fue esta la que animó a su amiga a que adoptase, sin embargo esta decisión no fue bien recibida por miembros de la familia, principalmente por el tío Agustín y doña Ana", dijo la colaboradora en el plató.

Las declaraciones de Lydia hicieron enfurecer a Anabel Pantoja, prima de Chabelita, que abandonó indignada el plató dedicando improperios: "A tomar por culo, hasta ahí podía llegar la puñetera broma". La reacción de Anabel fue tan grave que Lydia no continuó con su discurso. No obstante, María Patiño también dio su versión. "La niña decide decirle a su tío Agustín que Isabel Pantoja que es ella también. Mientras su madre no esté en casa, es ella la que manda". Fue a partir de ahí cuando el 'tito Agustín' le hizo la cruz a su sobrina. Se trata de un tema muy sensible para la familia Pantoja, que nunca ha querido hablar claro sobre los "desprecios" que se han hecho durante años.