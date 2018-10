Pilar Rubio ejerció de madrina una vez más en la presentación de la nueva temporada de las creaciones de calzado femenino "ALAMA EN PENA". Era su primera aparición pública después de haber dado a luz el pasado mes de Marzo a su tercer hijo. " Todavía me estoy recuperando del embarazo, con tres hijos en casa y trabajando al mismo tiempo hay veces que me siento agotada, te puedo decir que hoy he dormido dos horas, el pequeño comenzó a llorar y despertó a los hermanos y se armó una buena. Menos mal que Sergio me ayuda mucho, en ese sentido no tengo la menor queja", declaró.

La colaboradora de El Hormiguero está feliz con la petición de matrimonio que le ha hecho el padre de sus hijos, Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. "Me ha regalado un anillo precios de compromiso este verano, pero todavía no tenemos fecha de boda. Nos casaremos en primavera o principios de verano, y llevaré un vestido poco convencional, divertido y alegre, nada encajes ni flores. No tenemos nada decidido, no sabemos sí será civil o religiosa, lo que sí me gustaría es dar alguna idea en la creación del traje", comentó.

Respecto a los niños, dijo que estaban muy bien, y que a Sergio, el mayor, lo que sí le ha dicho es que papa y mamá van a hacer una fiesta grande y que ellos tendrán que ir. "Como es el mayor y el único que puede comprender un poco más llevará los anillos".

Pilar comentó que lo del anillo, no se lo esperaba en absoluto. "Fue muy emotivo y toda una sorpresa, porque nunca habíamos tocado el tema de la boda. Estamos empezando a hablar de ello pero no hay nada concretado, hay que hacer un montón de preparativos. A mí me da igual casarme en Sevilla o en Madrid, tengo ideas en la cabeza pero no nos hemos sentado para desarrollarlas. Hay que tener en cuenta os compromisos profesionales de Sergio, y habrá que buscar un hueco para la boda. Con la familia de Sergio, la relación no pude ser mejor, somos una familia muy unida, me imagino que su madre será la madrina y mi padre el padrino.

Pilar según comentó para esta nueva temporada, continuará en El Hormiguero, y hasta dentro de seis meses como poco, no se plantea nuevos trabajos. "Quiero dedicarle mucho tiempo al pequeñín". Al preguntarle si irán a por la niña, su respuesta fue muy clara. "No lo sé, de momento no".