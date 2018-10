Dulce se borra del clan Pantoja y vuelve a Barcelona con su familia

"No es que me quiten de en medio, es que me voy", fueron las palabras con las que Dulce Delapiedra confirmó el sábado en el Deluxe que no quería seguir soportando la guerra con Isabel Pantoja con Chabelita en medio. Según dijo Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, Dulce ha hablado con sus hermanos y ha tomado la decisión de dejar Sevilla y volver a Barcelona, donde reside su familia desde siempre. En su entrevista en Lecturas de esta semana, Isa Pantoja confesó que le gustaría vivir con su madre y ahí no hay sitio para Dulce, que ha pasado de ser persona de confianza de Isabel Pantoja a su peor enemiga.

"Si no dice nada más de mi madre y todo está bien, con Dulce seguirá la relación normal. Todo el mundo se piensa que estoy con ella a piñón y yo a Dulce la veo súper poco, este verano no la he visto prácticamente nada, he visto más a mi madre. No quiero que Dulce se meta con mi madre. Estoy molesta con ella, no entiendo la necesidad de que vaya a la tele a seguir hablando del tema, yo ya he salido del concurso, ya está. Hace daño a mi madre, pero también me hace daño a mí", dijo Chabelita en su entrevista, por lo que la relación con la que fue su niñera está muy dañada.

Aunque parece que Dulce ha puesto tierra de por medio, Chabelita no tiene pensado echarla de su vida. "No lo contemplo, soy muy agradecida. A mi madre nunca le podré decir nada porque es mi madre, por muy enfadada que esté conmigo me pide cualquier cosa y se la doy", aseguró.