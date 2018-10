Sofía Suescun, muy pendiente del delicado estado de salud de su madre

Sofía Suescun se ha convertido en una estrella en Telecinco por derecho propio después de ganar los dos realities más importantes de la cadena (Gran Hermano y Supervivientes), pero la joven compagina sus compromisos profesionales con el cuidado de su madre Maite Galdeano. Por su estado de salud, Maite no puede salir de casa muy a menudo, pero eso no le impide hacer apariciones televisivas esporádicas, mientras sean las cámaras las que se desplacen a su casa.

Hace unas semanas, Maite volvió a ingresar en el hospital de Navarra por los fuertes dolores que le causa la fibromialgia que padece desde hace algunos años. Tras su última visita al médico, los especialistas le aconsejaron que sea paciente y que se haga amiga de su enfermedad, con la que tendrá que convivir el resto de su vida.

A pesar de todo, la exconcursante de GH 16 asegura que vive muy bien su día a día. "Estoy revisándome cada dos meses, me controlan muy bien y a ver si no me llevo el soponcio que me llevé el otro día", aseguró en declaraciones a Chance. Ahora se ha mudado de forma temporal a Madrid, donde vive y trabaja Suescun como colaboradora de televisión comentando la última hora de Gran Hermano VIP 6.