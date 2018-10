La sonada ausencia que ha marcado la boda del duque de Huéscar y Sofía Palazuelo

A las doce y media de este sábado, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo se han dado el sí quiero en la capilla del madrileño Palacio de Liria. La ceremonia ha sido oficiada por Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, antiguo confesor de la duquesa y amigo de la familia. Este sacerdote, bisnieto del primer marqués de Aracena, compartía con Cayetana de Alba la afición por los toros y las hermandades.

Entre los invitados se ha podido ver a un gran número de personalidades como los marqueses de Griñón, Carlos Falcó y Esther Doña,Alicia Koplowitz, Enrique Moreno de la Cova Jr. y Jorge de Rojas. Victoria de Hohelohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, también ha sido invitada a la boda. También se ha visto a Ágatha Ruiz de la Prada junto a sus hijos Cósima y Tristán, Esperanza Aguirre, Carmen Posadas y Paloma Segrelles. Para poder acomodar a los más de 600 invitados, se han instalado varias carpas en los jardines del Palacio de Liria.

El que no ha asistido a la boda, principalmente porque no estaba invitado, es Fernando Palazuelo, el padre de Sofía, que no ha podido ejercer como padrino. La relación entre padre e hija no es buena desde hace años debido a los problemas judiciales que atraviesa. De hecho, hay medios que aseguran que no mantienen ningún tipo de relación desde el año 2008, por lo que no ha recibido invitación.

Tras la ceremonia religiosa, Fernando y Sofía han ofrecido un almuerzo en el parque de Liria, considerado el jardín histórico privado más grande de Madrid. Los parterres geométricos, delineados por setos e inspirados en los de Versalles, y la fuente del siglo XVIII son un escenario inmejorable para un banquete al aire libre, para más de 300 invitados, en el que se servirá un menú de tres platos y, de postre, una tarta árabe elaborada con obleas de pasta brick, crema pastelera, nata montada y almendra