Antonio Banderas ha hecho una visita relámpago a Madrid para presentar el spot de la nueva campaña de moda de hombre otoño-invierno del que él es protagonista para El Corte Inglés. Como era de esperar, el malagueño atendió a los medios de manera impecable. "Recuerdo cuando era pequeño y El Corte inglés antes de abrir en Málaga había excursiones a Granada donde la gente iba a comprar. Llevo muchos años en la moda, porque estuve veinte años con los Puig. He vuelto a la moda con 55 años pero tuve que parar cuando tuve el tema cardíaco. Estoy totalmente recuperado de mi dolencia. La verdad es que no paro, me encuentro muy bien. Me he recuperado porque he seguido las indicaciones de una forma perfecta de todo lo que me dice el cardiólogo".

Antonio con respecto al trabajo comentó: "Acabo de terminar de rodar con Almodóvar. Y desde que comencé a rodar hace un año la serie sobre Picasso no he parado. Acabo de empezar a rodar una nueva versión del doctor Dolittle. Acabo de llegar de los Ángeles con todo el tema de los Emmy y también hemos celebrado el cumpleaños de mi hija con Melanie. Ha sido un encuentro familiar. Ahorra tengo que irme a Nueva York a resolver unos asuntos que tienen que ver con el teatro que quiero abrir en Málaga justamente dentro de un año. De ahí, de nuevo a Los Ángeles a rodar una película sobre los papeles de Panamá con Meryl Streep y Gary Oldman hasta navidades".

Cuando habla de Nicole se le ilumina la cara: "No compito con Nicole en nada y mucho menos en moda porque ella es mucho más guapa. Yo cuando hice la primera colección de moda la dividí en tres partes: la primera 'vintage', el día a día con vaqueros camiseta y chaquetas de cuero. Segunda 'cóctel' con chinos, polos y brazers. Y una tercera de trajes. La primera para mí es mi moda más personal, con la que más me identifico pero al final te vistes dependiendo de donde vayas".

De su amigo Pedro Almódovar tuvo unas palabras muy cariñosas al recordarle como le definió hace unos días el directo manchego: "Antonio en mi última película ha estado maravilloso". Y Antonio respondió que él es una persona muy cauta y que Almodóvar le quiere muchísimo: "Somos muy amigos, nos conocemos desde hace cuarenta años y hemos hecho ocho películas juntos. Pedro es un director duro y que haya dicho eso de mí de manera pública me parece casi chocante pero me encanta. Hay que reconocerlo. La película tiene que verla el público y ellos serán los que opinen. Tendrá que adquirir la dimensión real de lo que es. Habrá que llevarla como es lógico a diferentes festivales y lo que sí puedo decir es que es una película seria, profunda y me encontré con un guión de un hombre muy maduro desde el punto de vista artístico. Pedro es cine".

Al preguntarle si su hija Estela iba a seguir los pasos de sus padres esto es lo que nos comentó: "No sé. En estos momentos está formándose en Nueva York en una escuela y tiene que ver como se siente en un escenario. Ella está en un centro de mucho prestigio y también ha vuelto a la universidad donde está estudiando estudios narrativos. Si se dedica a la interpretación, tanto a su madre como a mí nos gustaría. Ella siempre se ha criado en ese ambiente porque tengo que recordar que su abuela materna también es actriz y sabe muy bien como este mundo. Yo personalmente pienso que Estela vale mucho más para estar detrás de las cámaras pero es mi opinión".