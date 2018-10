El disgusto de Alejandra Rubio en plena recuperación de Terelu Campos

Alejandra Rubio está muy disgustada por las críticas que ha recibido tras publicar un vídeo aparentemente inocente en Instagram mientras Terelu Campos se recupera en el hospital de una doble mastectomía. El pasado domingo, la joven se encontraba en la calle con una amiga a bordo de un coche mientras pedía paso al gentío en medio de lo que parecía una gran fiesta.

Su Instagram se llenó de comentarios negativos de usuarios que le reprochaban que estuviera de fiesta cuando su madre todavía está en plena recuperación tras la intervención quirúrgica, pero ella contestó de forma inmediata. "En ningún momento he ido a esa fiesta, he salido de mi casa con mi amiga Esther, que me iba a llevar al hospital, nos hemos encontrado todo ese barullo y estaba justo ahí el coche aparcado. Nos ha costado salir porque ninguna de las dos sabíamos que estaban celebrando el Oktober Fest en mi calle", explicó. La joven se mudó el pasado septiembre a una calle del céntrico barrio madrileño de Malasaña, donde hay fiesta y ruido casi a diario. "Nos ha hecho mucha gracia la situación de salir y encontrarnos esto", dijo, dejando claro el motivo por el que publicó el vídeo.

Cuando llegó al hospital, la joven no mostró su mejor cara, ya que a la preocupación por su madre se sumaron las críticas injustas que recibe casi a diario por cualquiera de sus movimientos. Hace unas semanas sufrió un sarpullido por culpa del estrés generado por la mudanza con su novio y el inicio de su nueva etapa en una escuela de diseño de moda. Sin duda, no son días fáciles para Alejandra Rubio, que se encuentra muy preocupada por su madre y que se ha visto juzgada y cuestionada en las redes sociales.