El romance del año acaba en decepción: Cepeda y Aitana han roto

Ni un año les ha durado el amor a Aitana y Cepeda, la pareja más polémica de Operación Triunfo 2017. Fue él quien anunció la ruptura en un comunicado a través de Twitter tan solo un mes después de decir que no hablaría de su vida privada. "Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados", comienza el cantante.

"Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me esperéis los que realmente estáis aquí por la música. Para los demás, espero comprensión y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y las decisiones ajenas", concluye, a pesar de que hace apenas una semana también anunció su retirada de las redes sociales.

El mensaje de Aitana ha sido más escueto y sin entrar en detalles. "Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás… gracias".

Su relación se fraguó en la academia de OT, donde España entera fue testigo de su química. Los dos tenían pareja entonces, pero ni siquiera fueron capaces de ocultar su amor con Vicente, el novio de Aitana, presente en el plató. Al concluir el concurso, la pareja confirmó su relación a través de Instagram, pero no fue hasta el concierto de agosto en el Santiago Bernabéu cuando se dieron su primer beso ante el gran público, un gesto que muchos vieron como estrategia de marketing del gallego para promocionar su música.

La noticia coincide con el comienzo de la gira de Cepeda, que arranca el miércoles 10 de octubre en Zaragoza. Aitana acaba de lanzar su primer libro de ilustraciones, titulado La tinta de mis ojos mientras sigue sumando contratos de imagen con marcas de belleza y moda. De su primer álbum todavía no se conocen detalles, pero por si pensaban que todo había quedado aquí, los concursantes de OT 2017 todavía tienen dos conciertos programados para el próximo diciembre, donde Aitana y Cepeda deberán repetir su famosa interpretación de No puedo vivir sin ti. Si su intención es que no se hable de ellos, no les está saliendo muy bien...

