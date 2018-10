Miriam Saavedra se quedó embarazada antes de entrar en 'GH VIP'

Carlos Lozano está aprovechando el tirón que generan sus exnovias Mónica Hoyos y Miriam Saavedra en Gran Hermano VIP y ya es habitual verle en Telecinco comentando el paso de ambas por el programa. El sábado se sentó en el plató del Deluxe porque está muy dolido por el pequeño acercamiento que vivieron las concursantes la semana pasada y en el cual, tras ingerir varias copas, Miriam reconoció que en la actualidad no mantiene ninguna relación con Carlos.

Fue esto lo primero que Lozano quiso desmentir. "He estado con ella hasta el último segundo, antes de entrar en Gran Hermano", dijo, incluso antes de entrar en la casa de Guadalix, la acompañó en un viaje a Perú por un "problema de salud" del que no ninguno ha querido hablar hasta ahora. A pesar de que Carlos Lozano intentó mantener en secreto ese "problema íntimo y de salud", terminó confesando que Miriam se quedó embarazada poco antes de arrancar el concurso e interrumpió su embarazo. "Tuve dudas de que el bebé fuera mío o de la persona con la que estuvo", refiriéndose a que, según él, la peruana mantuvo una relación a la vez con el cantante Hugo Castejón.

Las declaraciones de Lozano indignaron al artista, que llamó al programa para interrumpir la entrevista. Castejón le acusó de ser un "cobarde" y un "montajista". "Lo que le pasa a este señor es que no acepta que a la mujer de la que está enamorado le guste otro", dijo el cantante en directo. "Tienes muy poca vergüenza Hugo, me das mucha pena", le contestó entre gritos el exmarido de Mónica Hoyos. "Eres muy falso Carlos. Fuiste a la casa y te rechazaron. Ahora solo eres un hombre que se sienta cada dos semanas en el Deluxe para hablar de Miriam. Tienes que asumir que eres el exnovio de Saavedra", sentenció Castejón.

Al final de la entrevista, Carlos, muy afectado, decidió enviarle un mensaje a Miriam Saavedra, a pesar de que se encuentra en Guadalix. "Te he amado con locura y te he dado cuanto estaba en mi mano. Mi madre está muy ofendida. No sé si me has engañado, ya me da igual, pero ten cuidado con este señor (Hugo), espero que te vaya bien y seas muy feliz. Yo te he cuidado como novio, como amante y como padre, estoy muy jodido y a punto de llorar, suerte". Por otro lado, le dijo a Mónica que le "deje vivir su vida".