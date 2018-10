Mónica Martínez se suma a las críticas a Gloria Lomana: "¡Con lo que me hizo por quedarme embarazada!"

Gloria Lomana acaba de publicar El fin del miedo, un libro en el que la periodista "afronta sin complejos el momento actual del feminismo" y en el que recoge testimonios personales. "La igualdad es el gran reto del planeta que nos está transformando. Y el cambio de roles. #ElFindelMiedo ha llegado con fuerza y es una invitación a compartir. Los hombres entenderéis mejor vuestro mundo y el nuestro. El mantra solidario, el hashtag de la libertad", dice su contraportada.

Pero la nueva obra de la exdirectora de los informativos de Antena 3 no ha sido bien recibida por sus antiguas trabajadoras. Mónica Martínez, presentadora de la sección de deportes de Antena 3 Noticias explotó en Twitter tras leer una de las entrevistas con las que Lomana está promocionando su libro. "No me puedo callar. Acabo de leer la entrevista a Gloria Lomana y no se cómo se puede tener tan poca vergüenza con lo que me hizo a mí por quedarme embarazada... ¿Feminista? #bastaya #pormujerescomoellasefrenanuestroprogreso #hedicho", escribió muy enfadada junto a una foto de su exjefa.

No me puedo callar. Acabo de leer la entrevista a @LomanaGloria y no se cómo se puede tener tan poca vergüenza con lo que me hizo a mi por quedarme embarazada... ¿feminista? #bastaya #pormujerescomoellasefrenanuestroprogreso #hedicho pic.twitter.com/5E9skBJ9wG — Mónica Martínez (@Monicamtinez) October 8, 2018

No es la primera vez que una de las mujeres que trabajaron con ella alzan la voz en contra del feminismo impostado de Lomana. "¿De verdad se ha vuelto feminista? Si es así, me alegro mucho. Espero que sea un cambio honesto. No sé qué opinarán las compañeras que han trabajado con ella en Antena 3. El título, qué gracia, es muy evocador", escribió María José Cameno. "Lo que me faltaba por ver. Gloria Lomana dando lecciones de feminismo y hablando de El Fin del Miedo. ¿En serio? Que se lo pregunten a l@s redactor@s de Antena 3. Como dijo Cicerón 'Lo falso no dura mucho'. Eso espero", aseguró Remedios Villa, y así otros tantos comentarios sobre ella en redes sociales.

¿De verdad se ha vuelto feminista? Si es así me alegro mucho...Espero que sea un cambio honesto. No sé qué opinarán las compañeras que han trabajado con ella en Antena 3. El título, qué gracia, es muy evocador #feminismo#honestidad#miedo https://t.co/E1QcVAPpSy — María José Cameno (@Mariajosecameno) September 19, 2018

Lo que me faltaba por ver. Gloria Lomana dando lecciones de feminismo y hablando de #ElFindelMiedo. ¿En serio? Que se lo pregunten a l@s redactor@s de Antena 3. Como dijo Cicerón "Lo falso no dura mucho". Eso espero. https://t.co/zkLosfKbjZ — Remedios Villa (@RemediosVilla) September 19, 2018