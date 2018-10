Impactante nuevo look de Tamara: "Parezco una Barbie noruega"

Hace unos meses la cantante Tamara se convirtió en noticia tras un radical cambio de imagen. Muchos se hacían eco del nuevo aspecto de la intérprete y se preguntaban si se había operado la cara. En la imagen en cuestión, Tamara lucía una piel demasiado suavizada, un nuevo look en su pelo, unos labios más carnosos de lo habitual y unas cejas menos redondeadas y arqueadas que antes. Ella aseguró no haberse retocado, intentando zanjar la polémica: "No me he operado os lo puede confirmar Dani (su marido) que me ve con la cara lavada. Está habiendo polémica pero no me he operado. Y si me veis más labios es que me encanta hacer morritos, pero tampoco me los he operado. Lo que pasa es que me los pinto muy bien".

Durante todo este tiempo, muchos seguidores no se han creído su versión, señalando todo lo que podría haberse realizado. Además, esta semana ha vuelto a sorprender en sus redes sociales con otro radical cambio de look. Esta vez lo ha contado ella misma desde la peluquería: "Aquí estamos con un cambio radical total", aseguró a través de un directo de Instagram a sus seguidores: "Parezco una Barbie, una Barbie noruega". Ahora luce un cabello platino y se ha aumentado el volumen con unas extensiones: "Hace 4 años se puso por primera vez en nuestras manos y volvió a repetir con unas extensiones de clip de cabello natural. Esperamos volverte a ver pronto!", escribe la peluquería en su cuenta de Instagram.

El nuevo aspecto de la cantante ha sido objeto de debate en las redes sociales. Mientras unos han señalado lo espectacular de su nueva apariencia, otros le han aconsejado volver a su castaño habitual.