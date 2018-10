El desprecio de los duques de Huéscar a Carmen Tello y Curro Romero

La boda del duque de Húescar y Sofía Palazuelo se ha convertido en uno de los eventos más importante del año. Una ceremonia a la que estaban invitados cerca de 300 invitados pero que destacó principalmente por las ausencias. Por un lado, la de Fernando Palazuelo, el padre de Sofía, que no tuvo oportunidad de ejercer como padrino. Y es que la relación entre padre e hija no es buena desde hace años debido a los problemas judiciales que atraviesa. De hecho, hay medios que aseguran que no mantienen ningún tipo de relación desde el año 2008, por lo que no habría recibido invitación. Y por otro lado, la de Carmen Tello y Curro Romero, amigos íntimos de la fallecida Cayetana de Alba.

La reacción de Carmen Tello no se hizo esperar y, según publicó Jaleos, la amiga de la duquesa no esperaba tal desprecio: "Me sorprendí al no estar invitada,me extrañó, me hizo pensar que todo era muy extraño. Han invitado a todo el círculo de su madre, de la duquesa de Alba, por eso me extraña que no hayan invitado sobre todo a Curro, pero también a mí, que era amiga íntima de ella", y añadió: "Es verdad que cuando supe que todos estaban recibiendo invitaciones y nosotros no, me sentí muy extrañada".

Este martes en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, Beatriz Cortázar, Carmen Jara y Carlos Pérez Gimeno han debatido sobre la ausencia el extorero y su mujer: "No han invitado ni a Carmen Tello ni a los médicos que cuidaron de Cayetana. Ha sido muy feo por su parte", comentó Cortázar. "Son gente que ha estado ahí de forma altruista. Ese palacio es lo que es por Cayetana, si no fuera por ella estaría quemado. Ella lo salvó y lo restauró. Compró arte y no lo vendió. Se lo tendrían que haber agradecido de alguna manera". Por su parte Federico Jiménez Losantes puntualizó que "lo que debe hacerse en una boda de los Alba es marcar las semejanzas con el pasado y no intentar alejarse de él".

Además, según contó en exclusiva Beatriz Cortázar, el palacio de Liria se prepara para recibir al público. "En 2019, el palacio abrirá sus puertas. La gente podrá acudir allí y comprar su entrada".