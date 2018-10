Última hora sobre el estado de salud de Terelu Campos tras su doble mastectomía

La presentadora Terelu Campos continúa con su evolución favorable tras la intervención a la que fue sometida el pasado sábado en la Fundación Jiménez Díaz para realizarle una doble mastectomía. Según el parte médico difundido por el centro, la paciente permanecerá hospitalizada durante unos días para su recuperación de la intervención hasta que se proceda a su alta definitiva.

Terelu Campos ya sufrió hace seis años un carcinoma maligno en el pecho derecho que le obligó a abandonar temporalmente su actividad en los medios de comunicación.

Carmen Borrego: "Mi madre lo ha pasado muy mal"

Horas después de la intervención, María Teresa Campos y Carmen Borrego dedicaban unas palabras a Kike Calleja, reportero de Sálvame, para informar del estado de Terelu. "Ayer estaba mal, porque el postoperatorio es duro, pero todo ha ido muy bien. Tampoco es fácil para una madre ver sufrir a su hija. Serán unos días malos que se acabarán", comentaba la presentadora.

Por su parte, Borrego aseguraba que su hermana mayor había dado un paso muy importante al poder ponerse de pie por primera vez desde que la operaran. "Tiene ratos que está fenomenal y otros más seria. No sé qué pasará por su cabeza. Ella lo ha pasado mal, pero yo no me quedo corta", empezaba diciendo. "Mi madre la pobre lo ha pasado muy mal,pero se ha portado fenomenal. No se ha descontrolado y hemos intentado distraerla", comentó.