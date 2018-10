Terelu, exclusiva en dos tiempos: antes y después de la cirugía

Terelu Campos posa en exclusiva para Lecturas, la revista que antes fustigaba a su familia, y cuenta cómo va a ser y cómo ha sido su cirugía. Doble entrevista antes y después de entrar en quirófano. La presentadora posa en su casa horas antes de someterse a una doble mastectomía de la que ya se está recuperando y que es definida así en Lecturas: "Terelu protagoniza en estas páginas su último posado con el pecho, que le ha sido amputado". Teniendo en cuenta lo mucho que le ha caído a la hija de Teresa Campos por comerciar con su enfermedad, quizá debería haber revisado el texto. Aunque entendemos que no está para eso.

El reportaje mezcla preguntas y respuestas absolutamente frívolas (del tipo a "no es igual quitar un pechito que quitar una mama, y yo soy de las que tiene una señora mama", "he perdido parte de mi pechonalidad pero no mi personalidad" o "sin tetas hay paraíso") con momentos propios de una persona que está sufriendo un cáncer ("tengo un ataque de ansiedad").

La indescriptible boda de la hija de Karina

El dicho de "querer ser el niño del bautizo, el muerto en el entierro y la novia en la boda" se cumple en la ceremonia que ha unido a Rocío, hija de la cantante Karina, con su marido. El padre de la contrayente ha conseguido eclipsar con su atuendo a absolutamente todos los invitados.

No sabemos el motivo de la elección del outfit de Juan Miguel, el peluquero que regresó a la fama hace un año tras participar en Supervivientes. Se trata de un chaqué de color malva con muchos brillos y motivos florales en el chaleco, bajo el que asoma una camisa de satén en los mismos tonos. Chistera y bastón. Una mezcla entre Willy Wonka, el sombrerero de Alicia y el enano de Twin Peaks. Hasta la propia Karina reconoce que "no le gustó el color".

Hay que alabar a Diez Minutos, la única revista que no sólo se ha atrevido a publicar la noticia, sino que además se ha hecho con fotos exclusivas de la (inenarrable) ceremonia.

Fotos exclusivas de la boda nosotros los Alba

Las revistas han ido recopilando las imágenes oficiales y oficiosas de la boda de nosotros Los Alba celebrada el pasado sábado en Madrid. Entre ellas la del detalle del espectacular tocado de la novia, obra de la sombrerera Teresa Briz, las de los novios con sus respectivas madres o las de algunos de los invitados que fueron recibidos en persona como VIPS por el Duque de Alba, como la Sofía emérita, que lució un diseño de color lima de fondo (muy fondo) de armario o imágenes con Simeón y Margarita de Bulgaria.

Destaca en Hola la imagen del recibimiento de Alicia Koplowitz, que fue saludada por Carlos Fitz-James Stuart con un cariñoso abrazo. La foto es pequeña y borrosa, pero hay mano en la cintura y apenas corre el aire entre ambos, lo que sugiere un calentamiento de una relación que parecía enfriada.

Especial mención merece el "altar improvisado" sobre el que la Iglesia Católica debería pronunciarse. Según Hola se trata de un diseño de la paisajista Teresa Vicente Franqueira, y que consiste en varios cuadros de temática religiosa de la colección familiar puestos sobre unas plantas trepadoras.

Fotos de la reconciliación de los Pantoja

Llega la paz al clan. Hola publica imágenes exclusivas de la familia al completo: Isabel, Chabelita y Kiko. Los tres aparecen sonrientes y bien avenidos e incluso hay contacto físico entre hermanos, que se saludan cariñosos.

Hola explica que las fotos fueron tomadas después de que Isabel recogiese a Chabelita en la estación del AVE. Después se unieron a ellas Kiko, Irene y las hijas de ambos, y todos almorzaron en un restaurante de Sevilla. La paz ha llegado a la familia.

Aramís y su amistad con Kofi Annan

Lecturas dialoga en serio con Aramis en su edición de este miércoles, en la que añade nombres a su lista de conquistas. Dice que ha salido de la casa de Gran Hermano porque tiene tres costillas fisuradas y "porque ya no puede invocar más a su madre". Murió hace siete años y tiene que dejarla marchar.

"No estoy loca, soy psicóloga, muy leída y viajada". Y con un coeficiente intelectual de 146. "Es de genio". A pesar de esta inteligencia suprema sigue insistiendo en que se ha reencarnado hasta en tres ocasiones (que recuerde: bruja vasca fea y vieja a la que quemaron, otra bruja de la que no aporta detalles y un puma negro).

Y a la lógica pregunta de por qué no ve venir los problemas, siendo vidente, responde tan pancha que "si no dejara una puerta abierta a una vida normal, apaga y vámonos".

Canales y la cuñada de Banderas

Según Semana, han pasado un fin de semana romántico en el norte de África. Acudieron al cumpleaños de Marian Khadouur, especializada en temas deportivos y representante.

Dice la revista que "la holandesa está loca por el torero".

Cóctel de noticias

Octavio Acebes se retira: "Me han diagnosticado Alzheimer", explica en Semana.