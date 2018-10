Jorge Javier no soportaba a Noemí Galera

Jorge Javier Vázquez cuenta esta semana en su blog de la revista Lecturas un episodio de su vida en el que coincidió con Noemí Galera, la directora de casting de Operación Triunfo que ha vuelto a lo más alto gracias a la exitosa edición de 2017. Hace varios años, coincidió con Galera y Àngel Llàcer –que ahora trabaja también para Gestmusic pero en Tu cara me suena– en un bar de Barcelona.

En aquella época se emitía una edición de OT en la que los miembros del jurado nominaban continuamente a un concursante pero el público lo salvaba todas las semanas. "Como público que era yo también defendía a ese concursante y así se lo hice saber a Noemí. No me dio mucha cancha, la suficiente para decirme que ese concursante no se merecía que el público le apoyara tanto", cuenta el presentador de Telecinco.

Cuando el concursante salió del reality, Jorge Javier se dio cuenta de que Noemí Galera tenía razón porque era "un pésimo artista, antipático y desagradecido". "No he vuelto a ver a Galera en mi vida, es más, después de aquel episodio yo creo que le caigo hasta mal. Pero he de reconocer que después de varios años no soportándola ahora me encanta", asegura. Ahora, la estrella de Telecinco solo tiene elogios para Galera, de quien asegura que "pertenece a esa generación de currantes de la televisión que han visto pasar y morir a muchos artistas o aspirantes a artistas".

"Examino su Instagram y pasa el examen: cero postureo, muchas risas y alegría de vivir. Tiene pinta de ser buena amiga". La respuesta de Galera llegó al momento de que Jorge Javier publicar su blog en Twitter. "Recuerdo aquella noche pero no lo del concursante, debe ser la edad. Y no, no me caes mal. Te sigo en IG y creo que nos reiríamos mucho juntos si volviéramos a coincidir. Gracias por dedicarme esas líneas. Te mando un abrazo", le contestó la directora de la academia de OT.