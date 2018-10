Lucía Pariente, vetada en el desfile de la Fiesta Nacional

Lucía Pariente no desfilará el próximo 12 de octubre como acostumbra a hacer todos los años con motivo de la Fiesta Nacional. La madre de Alba Carrillo es reservista voluntaria en el Ejército del Aire desde hace varios años, pero este año no participará en los actos anuales debido a un veto inesperado, según adelantó a Look.

Tal y como ella misma ha declarado, para ella desfilar es un orgullo, pero este año será diferente. "He perdido mi plaza en el desfile. Ya no volveré (...) Desde que el año pasado Kiko Hernández dijo en Sálvame que yo desfilaba en el Día de la Hispanidad, decidieron no concedérmelo más", explicó al citado medio. "Aunque algunas personas consideren que esto no tiene importancia, realmente se trata de una cosa muy seria. El Ejército no quiere verse envuelto en ciertas cosas", aseguró.

La exposición mediática a la que se ha sometido desde que participó con su hija en Supervivientes le ha pasado factura y este año no podrá lucir el uniforme en uno de sus días favoritos del año, pero no significa que no lo vaya a disfrutar.