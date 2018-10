Chiqui, desolada tras el drama familiar que está atravesando

Almudena Martínez, más conocida como Chiqui (Gran Hermano), está viviendo uno de los momentos más dramáticos de su vida. Hace unas semanas sufrió una gran pérdida familiar, tal y como ella misma ha contado en sus redes sociales. Su sobrino, al que estaba muy unida, ha fallecido: "Estas palabras me parten el alma pero a la vez me dan fuerzas para seguir adelante y por eso he decidido compartirlo con vosotros. Hoy hace un mes que tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo, cada vez que lo miro recuerdo lo triste de todo y lo fuerte que eras", escribe.

Aunque no detalla demasiados motivos por de la muerte, ha confirmado que ha sido consecuencia de una enfermedad y todo parece indicar que podría tratarse de un cáncer: "Esta asquerosa enfermedad, que ni quiero nombrar, en ocho meses de lucha nos ha ganado la batalla, fuiste muy fuerte. Una cosa que no podíamos imaginar, pero lo más importante de todo no es el que más ocupa sino el que más vacío deja cuando se va. Mi gran luchador, y mi gran consuelo es que algún día toda tu familia nos volveremos a reencontrar contigo. Ya tenemos la dicha de tener un angelito que vela por nuestro bien y sé que como eras tan bueno, estudioso, bondadoso y lo dabas todo. Dios te tiene a su vera protegiéndote y sonriéndote. Un beso de tu madrina hasta el cielo", comenta en el texto, donde además aclara el motivo de su ausencia en las redes sociales de los últimos días.

A pesar del mal momento que atraviesa, Chiqui sigue centrada e ilusionada con su faceta de madre. La ex concursante de Gran Hermano aprovechó el segundo aniversario del nacimiento de su pequeña para escribir: "Muchas felicidades hija mía por haber nacido y hacernos tan felices a tu padre y a mí". De momento, parece ha conseguido superar sus problemas maritales y económicos con su marido Borja.